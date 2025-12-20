  1. В мире
Энтони Джошуа нокаутировал блогера Джейка Пола в шоу в Майами

09:06, 20 декабря 2025
Британец нокаутировал американца в 6-м раунде.
Энтони Джошуа нокаутировал блогера Джейка Пола в шоу в Майами
Фото из соцсетей
 В ночь с 19 на 20 декабря 2025 года в американском Майами состоялось крупное боксерское шоу. В главном поединке на ринг вышли американский шоумен Джейк Пол (12–1, 7 KO) и экс-чемпион мира Энтони Джошуа (28–4, 25 KO).

В первом раунде Джошуа сразу показал разницу в классе, несколько раз нанеся удары правой рукой. В дальнейшем преимущество Энтони за счет техники лишь возрастало.

Третий и четвертый раунды прошли под контролем Джошуа, а пятый раунд стал ключевым. Джейк Пол дважды побывал в нокдауне и с трудом выдержал серию мощных ударов. В шестом раунде Джошуа усилил давление на соперника и отправил его в третий нокдаун, после чего бой был завершен.

бокс

