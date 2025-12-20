  1. Суспільство

20 грудня – яке сьогодні свято та головні події

09:24, 20 грудня 2025
20 грудня святкують Міжнародний день солідарності людей.
Фото: Getty Images
У суботу, 20 грудня, в Україні та у світі відзначають низку свят. Також цього дня у минулому сталося кілька важливих подій.

20 грудня в Україні святкують День вшанування пенсіонерів та ветеранів МВС. Професійне свято, яке присвячене вшануванню людей, які присвятили значну частину свого життя службі у правоохоронних органах України, зокрема в Міністерстві внутрішніх справ (МВС) та Національній поліції.

Також 20 грудня Міжнародний день солідарності людей. Цього дня люди в різних країнах світу говорять про важливість єдності й взаємної підтримки. Ця дата була обрана після того, як 2005 року Генеральна Асамблея ООН прийняла відповідну резолюцію (№60/209), що визначає солідарність однією з базових цінностей, яка має лежати в основі міжнародних відносин у XXI столітті. Солідарність — це взаємна підтримка та співпраця людей і народів у прагненні вирішувати спільні виклики. Це не лише допомога одне одному в складні моменти, але й усвідомлення того, що наші долі тісно пов’язані між собою.

20 грудня святкують День гри. Невимушене, веселе свято, яке присвячене всьому, що пов’язане з іграми та ігровою діяльністю. Свято бере свій початок 1975 року — його започаткувала британська компанія Games Workshop, відома виробництвом ігор, зокрема настільних та фентезійних ігор. Перше святкування відбулося в Лондоні як ігрова подія, яка згодом перетворилася на щорічну традицію для геймерів і любителів ігор по всьому світу.

Яке сьогодні церковне свято

20 грудня віряни святкують День пам’яті святого священномученика Ігнатія Богоносця. Ігнатій Богоносець жив на початку І століття (приблизно 35–107 року) і був другим після апостола Петра єпископом Антіохії — одного з головних центрів ранньої Церкви. Його прозвали «Богоносцем», бо він ніс у своєму серці живого Христа, тобто був надзвичайно побожним і духовно наповненим, виявляючи це у словах і ділах.

Календар важливих подій за 20 грудня

1637 рік — після капітуляції реєстровців під Боровицею гетьман нереєстрового запорізького козацтва Павлюк полонений урядовими військами Речі Посполитої;

1803 рік — США формально стають власниками території Луїзіана, придбаної у Франції;

1868 рік — у Львові засновують українське товариство "Просвіта";

1880 рік — у Нью-Йорку на Бродвеї загоряються перші електричні вогні;

1892 рік — інженери Александр Браун і Джордж Стіллман з американського містечка Сіракузи (штат Нью-Йорк) отримують патент на пневматичні автомобільні шини;

1912 рік — Лондонською конференцією послів і Лондонським мирним договором, укладеним після першої Балканської війни, визнають незалежність Албанії;

1961 рік — у Північній Ірландії відбувається остання смертна кара;

1984 рік — компанія Bell Labs оголошує про завершення розробки мегабітного чипу пам'яті, який міг зберігати більше мільйона біт електронних даних — вчетверо більше, ніж існуючі на той час чипи;

1989 рік — операція "Just Cause" ("Справедливість"): американські війська входять до Панами;

1991 рік — незалежність України визнають Киргизстан та Туркменістан;

1995 рік — встановлюються дипломатичні відносини України з Боснією і Герцеговиною;

2000 рік — парламент Великої Британії схвалює клонування людини, але винятково в медичних цілях.

