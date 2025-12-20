20 декабря – какой сегодня праздник и главные события
В субботу, 20 декабря, в Украине и мире отмечают ряд праздников. Также в этот день в прошлом произошло несколько важных событий.
20 декабря в Украине празднуют День чествования пенсионеров и ветеранов МВД. Профессиональный праздник, посвященный чествованию людей, посвятивших значительную часть своей жизни службе в правоохранительных органах Украины, в частности, в Министерстве внутренних дел (МВД) и Национальной полиции.
Также 20 декабря Международный день солидарности людей. В этот день люди в разных странах мира говорят о важности единства и взаимной поддержки. Эта дата была выбрана после того, как в 2005 году Генеральная Ассамблея ООН приняла соответствующую резолюцию (№60/209), определяющую солидарность одной из базовых ценностей, лежащих в основе международных отношений в XXI веке. Солидарность — это взаимная поддержка и сотрудничество людей и народов в стремлении решать общие вызовы. Это не только помощь друг другу в сложные моменты, но и понимание того, что наши судьбы тесно связаны между собой.
20 декабря празднуют День игры. Непринужденный, веселый праздник, посвященный всему, что связано с играми и игровой деятельностью. Праздник берет свое начало в 1975 году — его основала британская компания Games Workshop, известная производством игр, в том числе настольных и фэнтезийных игр. Первое празднование состоялось в Лондоне как игровое событие, впоследствии превратившееся в ежегодную традицию для геймеров и любителей игр по всему миру.
Какой сегодня церковный праздник
20 декабря верующие празднуют День памяти святого священномученика Игнатия Богоносца. Игнатий Богоносец жил в начале I века (примерно в 35–107 годах) и был вторым после апостола Петра епископом Антиохии — одним из главных центров ранней Церкви. Его прозвали “Богоносцем”, потому что он нес в своем сердце живого Христа, то есть был чрезвычайно благочестивым и духовно наполненным, проявляя это в словах и делах.
Календарь важных событий за 20 декабря
1637 год — после капитуляции реестровцев под Боровицей гетман нерегистрового запорожского казачества Павлюк пленен правительственными войсками Речи Посполитой;
1803 год – США формально становятся владельцами территории Луизиана, приобретенной во Франции;
1868 год — во Львове основывают украинское общество "Просвита";
1880 год – в Нью-Йорке на Бродвее загораются первые электрические огни;
1892 год – инженеры Александр Браун и Джордж Стиллман из американского городка Сиракузы (штат Нью-Йорк) получают патент на пневматические автомобильные шины;
1912 год — Лондонской конференцией послов и Лондонским мирным договором, заключенным после первой Балканской войны, признают независимость Албании;
1961 год – в Северной Ирландии происходит последняя смертная казнь;
1984 год — компания Bell Labs объявляет о завершении разработки мегабитного чипа памяти, который мог хранить более миллиона бит электронных данных — в четыре раза больше, чем существующие в то время чипы;
1989 год — операция "Just Cause" ("Справедливость"): американские войска входят в Панаму;
1991 год — независимость Украины признают Кыргызстан и Туркменистан;
1995 год — устанавливаются дипломатические отношения Украины с Боснией и Герцеговиной;
2000 год — парламент Великобритании одобряет клонирование человека, но исключительно в медицинских целях.
