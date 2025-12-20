  1. В Україні

Українські дрони уразили російський корабель «Охотнік» та бурову платформу в Каспійському морі

09:42, 20 грудня 2025
Сили оборони України завдали ударів по низці об’єктах Росії в Каспійському морі.
Українські дрони уразили російський корабель «Охотнік» та бурову платформу в Каспійському морі
Фото: obozrevatel.com
У ніч проти 19 грудня підрозділи Сил спеціальних операцій дронами уразили бурову платформу росіян у Каспійському морі та російський корабель проєкту 22460 «Охотнік», що патрулював неподалік. Про це повідомили в ССО.

По кораблю, який патрулював у Каспійському морі неподалік нафтогазової видобувної платформи, влучили кілька дронів — ступінь пошкоджень та бортовий номер судна ще уточнюють.

«Охотнік» — це сучасні російські патрульні кораблі другого рангу, які поєднують можливості для охорони морського кордону, патрулювання та контролю морської ситуації. Вони мають озброєння та обладнання для виконання широкого спектра завдань у прибережних водах.

Крім того, уражень завдали й самій буровій платформі на нафтогазовому родовищі імені Філановського в Каспійському морі, що належить компанії «Лукойл». Платформа забезпечує видобуток нафти й газу, початкові запаси яких оцінюють у приблизно 129 мільйонів тонн нафти та 30 мільярдів кубометрів газу.

«Рівень пошкоджень платформи після ураження дронами ССО та її подальша спроможність до роботи — уточнюються», - додали у ССО.

росія ЗСУ Україна війна

