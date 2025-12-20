Украинские дроны нанесли удары по российскому кораблю «Охотник» и буровой платформе в Каспийском море

Силы обороны Украины нанесли удары по ряду объектов России в Каспийском море.

В ночь на 19 декабря подразделения Сил специальных операций дронами нанесли удар по буровой платформе россиян в Каспийском море, а также по российскому кораблю проекта 22460 «Охотник», который патрулировал поблизости. Об этом сообщили в ССО.

По кораблю, который патрулировал в Каспийском море неподалеку от нефтегазодобывающей платформы, попали несколько дронов — степень повреждений и бортовой номер судна еще уточняются.

«Охотник» — это современные российские патрульные корабли второго ранга, которые сочетают возможности охраны морской границы, патрулирования и контроля морской обстановки. Они имеют вооружение и оборудование для выполнения широкого спектра задач в прибрежных водах.

Кроме того, поражения были нанесены и самой буровой платформе на нефтегазовом месторождении имени Филановского в Каспийском море, принадлежащем компании «Лукойл». Платформа обеспечивает добычу нефти и газа, начальные запасы которых оцениваются примерно в 129 миллионов тонн нефти и 30 миллиардов кубометров газа.

«Уровень повреждений платформы после поражения дронами ССО и ее дальнейшая способность к работе — уточняются», — добавили в ССО.

