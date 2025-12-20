  1. В Украине

Украинские дроны нанесли удары по российскому кораблю «Охотник» и буровой платформе в Каспийском море

09:42, 20 декабря 2025
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Силы обороны Украины нанесли удары по ряду объектов России в Каспийском море.
Украинские дроны нанесли удары по российскому кораблю «Охотник» и буровой платформе в Каспийском море
Фото: obozrevatel.com
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В ночь на 19 декабря подразделения Сил специальных операций дронами нанесли удар по буровой платформе россиян в Каспийском море, а также по российскому кораблю проекта 22460 «Охотник», который патрулировал поблизости. Об этом сообщили в ССО.

По кораблю, который патрулировал в Каспийском море неподалеку от нефтегазодобывающей платформы, попали несколько дронов — степень повреждений и бортовой номер судна еще уточняются.

«Охотник» — это современные российские патрульные корабли второго ранга, которые сочетают возможности охраны морской границы, патрулирования и контроля морской обстановки. Они имеют вооружение и оборудование для выполнения широкого спектра задач в прибрежных водах.

Кроме того, поражения были нанесены и самой буровой платформе на нефтегазовом месторождении имени Филановского в Каспийском море, принадлежащем компании «Лукойл». Платформа обеспечивает добычу нефти и газа, начальные запасы которых оцениваются примерно в 129 миллионов тонн нефти и 30 миллиардов кубометров газа.

«Уровень повреждений платформы после поражения дронами ССО и ее дальнейшая способность к работе — уточняются», — добавили в ССО.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

россия ВСУ Украина война

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Долг существует, но взыскание заблокировано: на Днепропетровщине мужчина переиграл своих кредиторов в суде

Хотя долговые обязательства остались действующими, но взыскатели утратили право требования: юридические нюансы изменили судьбу старого кредита.

Верховный Суд встал на сторону военнослужащего: дело о индексации денежного довольствия на сумму 140 тысяч гривен будут рассматривать заново

Апелляционный суд закрыл производство по делу военнослужащего о начислении индексации денежного довольствия, однако Верховный Суд признал такое решение ошибочным и направил дело на новое рассмотрение.

Упрощение проверки кандидатов на службу в полиции: для кого готовят изменения

Профильный комитет поддержал законопроект, который предлагает освободить ветеранов войны от проверки физической подготовки при поступлении на службу в полицию.

Четыре эпизода — не четыре преступления: позиция Верховного Суда по самовольному занятию земли у реки

Кассационная инстанция оставила в силе решение о передаче на поруки по делу о самовольном занятии земельных участков.

Верховный Суд отказал военнослужащему в компенсации за задержку денежного обеспечения

Военнослужащий требовал компенсацию за задержку индексации выплат. Верховный Суд подчеркнул, что обращение было несвоевременным.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]