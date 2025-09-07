Практика судів
У Німеччині запустили найшвидший суперкомп'ютер Європи — що про нього відомо

18:40, 7 вересня 2025
Суперкомп’ютер Jupiter працює повністю на відновлюваній енергії.
У Німеччині запустили найшвидший суперкомп'ютер Європи — що про нього відомо
У німецькому місті Юліх презентували найпотужніший суперкомп’ютер Європи. Інноваційна система під назвою Jupiter створена для значного посилення можливостей у сфері штучного інтелекту, моделювання складних процесів та обробки великих обсягів даних. 

За даними Дослідницького центру в Юлісі, це перший в Європі комп'ютер з продуктивністю понад 1 трильйон операцій на секунду, що можна порівняти з потужністю приблизно 1 мільйона сучасних смартфонів.

Комплекс Jupiter займає площу понад 2300 квадратних метрів і складається з приблизно 50 модулів-контейнерів. Зараз він є четвертим за швидкістю суперкомп'ютером у світі. 

На церемонії відкриття були присутні канцлер Німеччини Фрідріх Мерц та прем'єр-міністр землі Північний Рейн-Вестфалія Гендрік Вюст.

Суперкомп'ютер призначений для наукових та промислових проєктів, що потребують граничної обчислювальної потужності.

Машина здатна запускати кліматичні й погодні моделі з кілометровою роздільною здатністю, що дозволить точніше прогнозувати екстремальні явища - від хвиль спеки до повеней. 

Jupiter працює повністю на відновлюваній енергії.

Німеччина

