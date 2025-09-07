В Германии запустили самый быстрый суперкомпьютер Европы – что о нем известно

Суперкомпьютер Jupiter работает полностью на возобновляемой энергии.

В немецком городе Юлих презентовали самый мощный суперкомпьютер Европы. Инновационная система Jupiter создана для значительного усиления возможностей в сфере искусственного интеллекта, моделирования сложных процессов и обработки больших объемов данных.

По данным Исследовательского центра в Юлисе, это первый в Европе компьютер с производительностью более 1 триллиона операций в секунду, сравнимый с мощностью примерно 1 миллиона современных смартфонов.

Комплекс Jupiter занимает площадь более 2300 квадратных метров и состоит из примерно 50 модулей-контейнеров. Сейчас он четвертый по скорости суперкомпьютер в мире.

На церемонии открытия присутствовали канцлер Германии Фридрих Мерц и премьер-министр земли Северный Рейн-Вестфалия Хендрик Вюст.

Машина способна запускать климатические и погодные модели с километровым разрешением, что позволит более точно прогнозировать экстремальные явления - от волн жары до наводнений.

Jupiter работает полностью на возобновляемой энергии.

