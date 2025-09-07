Практика судов
  1. В мире

В Германии запустили самый быстрый суперкомпьютер Европы – что о нем известно

18:40, 7 сентября 2025
Суперкомпьютер Jupiter работает полностью на возобновляемой энергии.
В Германии запустили самый быстрый суперкомпьютер Европы – что о нем известно
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В немецком городе Юлих презентовали самый мощный суперкомпьютер Европы. Инновационная система Jupiter создана для значительного усиления возможностей в сфере искусственного интеллекта, моделирования сложных процессов и обработки больших объемов данных.

По данным Исследовательского центра в Юлисе, это первый в Европе компьютер с производительностью более 1 триллиона операций в секунду, сравнимый с мощностью примерно 1 миллиона современных смартфонов.

Комплекс Jupiter занимает площадь более 2300 квадратных метров и состоит из примерно 50 модулей-контейнеров. Сейчас он четвертый по скорости суперкомпьютер в мире.

На церемонии открытия присутствовали канцлер Германии Фридрих Мерц и премьер-министр земли Северный Рейн-Вестфалия Хендрик Вюст.

Суперкомпьютер предназначен для научных и промышленных проектов, требующих предельной вычислительной мощности. Сейчас он четвертый по скорости суперкомпьютер в мире.

Машина способна запускать климатические и погодные модели с километровым разрешением, что позволит более точно прогнозировать экстремальные явления - от волн жары до наводнений.

Jupiter работает полностью на возобновляемой энергии.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Германия

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Регистрировать производства в ЕРДР предлагают только при наличии в заявлении достаточных данных об обстоятельствах, которые могут свидетельствовать о преступлении

Сведения в Единый реестр досудебных расследований предлагают вносить только, если заявление содержит достаточные данные об обстоятельствах, которые могут свидетельствовать о совершении уголовного правонарушения.

Кто будет отбирать судей Специализированного окружного административного суда и его апелляционной инстанции – иностранные эксперты и что о них известно

Большинство иностранных экспертов хорошо известны в Украине, однако к результатам их деятельности есть вопросы.

В Раде зарегистрировали законопроект о рассмотрении евроинтеграционных законопроектов в ускоренном режиме

Евроинтеграционные законопроекты предлагают рассматривать в ускоренном режиме в одном чтении.

Судьям необходимо повысить размер судейского вознаграждения, потому что инфляция «съедает» доходы судей – Станислав Кравченко

Вопрос соответствия размера судейского вознаграждения реалиям сегодняшнего дня, 12 сентября рассмотрит Пленум Верховного Суда.

От неотложных обысков и ареста имущества – до порядка обжалования в Верховном Суде: Верховная Рада рассмотрит фундаментальные изменения в УПК

Законодатели рассмотрят изменения в Уголовный процессуальный кодекс, которые охватывают ключевые аспекты уголовных производств против бизнеса — подробный разбор изменений.

Контакты

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Видео
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Іван Войтович
    Іван Войтович
    заступник голович Херсонського окружного адміністративного суду