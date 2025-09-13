На Київщині під час збору врожаю виявили залишки ракети з бойовою частиною, фото

Сапери вилучили бойову частину ракети Х-69, яку місцеві випадково знайшли під час збору соняшників на полі.

У селі Калита Броварського району під час збору соняшників місцеві працівники виявили небезпечну знахідку — залишки ракети. Про це повідомили у Мобільному рятувальному центрі швидкого реагування ДСНС.

На місце виїхали піротехніки. За допомогою важкої піротехнічної машини ПМ-В фахівці знешкодили та вилучили бойову частину ракети типу Х-69.

Рятувальники нагадують: у разі виявлення підозрілих предметів необхідно негайно телефонувати за номером «101» та чекати прибуття спеціалістів.

