На Київщині під час збору врожаю виявили залишки ракети з бойовою частиною, фото

У селі Калита Броварського району під час збору соняшників місцеві працівники виявили небезпечну знахідку — залишки ракети. Про це повідомили у Мобільному рятувальному центрі швидкого реагування ДСНС.
На місце виїхали піротехніки. За допомогою важкої піротехнічної машини ПМ-В фахівці знешкодили та вилучили бойову частину ракети типу Х-69.
Рятувальники нагадують: у разі виявлення підозрілих предметів необхідно негайно телефонувати за номером «101» та чекати прибуття спеціалістів.
