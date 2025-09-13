В Киевской области во время сбора урожая обнаружили остатки ракеты с боевой частью, фото

Саперы изъяли боевую часть ракеты Х-69, которую местные случайно обнаружили во время сбора подсолнечников на поле.

В селе Калита Броварского района во время сбора подсолнечника местные работники обнаружили опасную находку — остатки ракеты. Об этом сообщили в Мобильном спасательном центре быстрого реагирования ГСЧС.

На место выехали пиротехники. С помощью тяжелой пиротехнической машины ПМ-В специалисты обезвредили и изъяли боевую часть ракеты типа Х-69.

Спасатели напоминают: в случае обнаружения подозрительных предметов необходимо немедленно звонить по номеру «101» и ждать прибытия специалистов.

