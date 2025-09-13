Практика судов
  1. В Украине

В Николаеве мужчина пытался откупиться от военного учета за 1300 долларов и 9 тысяч гривен

07:36, 13 сентября 2025
Водитель, которого остановили за нарушение ПДД, предложил полицейскому взятку, чтобы избежать протокола за нарушение воинского учета.
В Николаеве 51-летнему мужчине сообщено о подозрении в попытке дать взятку полицейскому, чтобы избежать ответственности за нарушение воинского учета. Об этом сообщает областная прокуратура.

По данным следствия, мужчину остановили патрульные за нарушение Правил дорожного движения. Во время проверки было установлено, что он также нарушил правила воинского учета.

Чтобы избежать сообщения в ТЦК и составления соответствующего протокола, подозреваемый предложил полицейскому неправомерную выгоду в сумме 1300 долларов и 9 тысяч гривен.

Денежные средства изъяты во время следственных действий.

За совершенное правонарушение ему грозит до четырех лет лишения свободы.

