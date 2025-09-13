У Миколаєві чоловік намагався відкупитися від військового обліку за 1300 доларів і 9 тисяч гривень

Водій, якого зупинили за порушення ПДР, запропонував поліцейському хабар, аби уникнути протоколу за порушення військового обліку.

У Миколаєві 51-річному чоловіку повідомлено про підозру у спробі дати хабар поліцейському, аби уникнути відповідальності за порушення військового обліку. Про це повідомляє обласна прокуратура.

За даними слідства, чоловіка зупинили патрульні за порушення Правил дорожнього руху. Під час перевірки було встановлено, що він також порушив правила військового обліку.

Аби уникнути повідомлення до ТЦК і складання відповідного протоколу, підозрюваний запропонував поліцейському неправомірну вигоду в сумі 1300 доларів та 9 тисяч гривень.

Грошові кошти вилучено під час слідчих дій.

За вчинене правопорушення йому загрожує до чотирьох років позбавлення волі.

