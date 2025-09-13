Практика судів
  1. В Україні

У Миколаєві чоловік намагався відкупитися від військового обліку за 1300 доларів і 9 тисяч гривень

07:36, 13 вересня 2025
Водій, якого зупинили за порушення ПДР, запропонував поліцейському хабар, аби уникнути протоколу за порушення військового обліку.
У Миколаєві чоловік намагався відкупитися від військового обліку за 1300 доларів і 9 тисяч гривень
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У Миколаєві 51-річному чоловіку повідомлено про підозру у спробі дати хабар поліцейському, аби уникнути відповідальності за порушення військового обліку. Про це повідомляє обласна прокуратура.

За даними слідства, чоловіка зупинили патрульні за порушення Правил дорожнього руху. Під час перевірки було встановлено, що він також порушив правила військового обліку.

Аби уникнути повідомлення до ТЦК і складання відповідного протоколу, підозрюваний запропонував поліцейському неправомірну вигоду в сумі 1300 доларів та 9 тисяч гривень.

Грошові кошти вилучено під час слідчих дій.

За вчинене правопорушення йому загрожує до чотирьох років позбавлення волі.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

прокуратура хабар Миколаїв мобілізація військовозобов'язаний військовий облік

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Онлайн-платформи з продажу товарів будуть звітувати перед Податковою службою про доходи підзвітних продавців – Кабмін вніс законопроект

Цифрові платформи повинні будуть звітувати про доходи громадян, які через їх майданчики пропонують в оренду квартири, паркомісця, авто, продають товари чи надають особисті послуги.

Помічник судді місцевого загального суду тепер має отримувати 27 тисяч грн, апеляційного – 34,5 тисяч грн — ДСА озвучила оклади після постанови Кабміну

Секретар судового засідання у місцевому загальному суді після цих змін має отримувати 17-19,5 тисяч грн, а головний спеціаліст від 14,8 тисяч грн до 19,5 тисяч грн.

Обставини, встановлені у провадженні, в якому не беруть участі інші обвинувачені, не повинні мати преюдиціального значення для їхніх справ – Верховний Суд

Статус доказів, використаних в одній справі, повинен залишатися суто відносним, а їх сила має обмежуватися конкретним провадженням.

Пленум Верховного Суду звернувся до КСУ стосовно обмеження розміру суддівської винагороди з розрахунку прожиткового мінімуму у 2102 гривні

Верховний Суд зазначив, що цього рішення «чекав весь суддівський корпус України», однак тепер все залежить від Конституційного Суду.

Верховний Суд висловився щодо зарахування у період відбування покарання часу перебування засудженого в установі відбування покарання до обрання запобіжного заходу

У касаційній скарзі захисник вказував, що засудженому не зараховано у строк покарання фактичне відбування ним покарання у виправній колонії та строк обрання йому запобіжного заходу у виді тримання під вартою.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Василь Німченко
    Василь Німченко
    перший заступник голови Комітету Верховної Ради України з питань правової політики
  • Юрій Полотнянко
    Юрій Полотнянко
    суддя Сьомого апеляційного адміністративного суду
  • Тетяна Кармазина
    Тетяна Кармазина
    суддя Кіровоградського окружного адміністративного суду