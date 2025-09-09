Apple представила 5 новинок – iPhone 17 в пяти цветах и новые AirPods Pro 3 с ИИ и онлайн-переводом

Новые наушники получили пульсометр, влагозащиту и улучшенное шумоподавление, а iPhone доступен в пяти цветах и почти не отличается от iPhone 16.

Apple начала свою осеннюю презентацию, представив новые AirPods Pro 3 с функцией онлайн-перевода и ряд других новинок, в частности iPhone 17 в пяти цветах: черный космос, серебристый, голубой, розовый и зеленый. Мероприятие, которое состоялось в 20:00 по киевскому времени, также анонсировало обновление iPhone 17 Air, iPhone 17 Pro, базовый iPhone 17 и три модели Apple Watch. Об этом сообщили инсайдеры и официальные источники компании.

Новые AirPods Pro 3 позволяют пользователям говорить через наушники, а встроенный переводчик мгновенно воспроизводит фразу на родном языке собеседника. Наушники оснащены искусственным интеллектом и, по заявлению Apple, имеют «лучшее шумоподавление в истории» линейки. Благодаря влагозащите пятого поколения они пригодны для плавания в бассейне. Дополнительно AirPods Pro 3 получили встроенный пульсометр, что позиционирует их как спортивный аксессуар. Цена новинки составляет 249 долларов США (примерно 10 250 гривен по курсу 41,2 грн/доллар), а продажи начнутся 19 сентября 2025 года.

iPhone 17: пять цветов и минимальные изменения

Базовый iPhone 17 представлен в пяти цветах: черный космос, серебристый, голубой, розовый и зеленый. По дизайну он почти не отличается от iPhone 16, но получил больший 6,3-дюймовый дисплей (по сравнению с 6,1 дюйма) и поддержку частоты обновления 120 Гц, которая ранее была эксклюзивом Pro-моделей. Смартфон оснащен чипом A19 и улучшенной 24-мегапиксельной фронтальной камерой, но существенных изменений по сравнению с предшественником не произошло.

iPhone 17 Air: самый тонкий смартфон Apple

Главной новинкой стал iPhone 17 Air с толщиной корпуса всего 5,5 мм, что делает его самым тонким смартфоном в истории компании. Устройство получило 6,6-дюймовый дисплей с технологией ProMotion (120 Гц) и чип A19. Однако ради компактности пришлось пожертвовать некоторыми функциями: смартфон имеет только одну 48-мегапиксельную тыльную камеру и аккумулятор емкостью 2800 мАч. Также, вероятно, он не будет поддерживать физические SIM-карты.

iPhone 17 Pro: редизайн и передовые технологии

Pro-версии iPhone получили значительное обновление дизайна впервые за несколько лет. Титановая рамка заменена алюминиевой, которая лучше отводит тепло, а блок камер стал прямоугольным и занимает почти всю ширину корпуса. Внутри – чип A19 Pro, 12 ГБ оперативной памяти и усовершенствованная система охлаждения с испарительной камерой. Камеры обновлены: 24-мегапиксельная фронтальная камера, 48-мегапиксельный телеобъектив и функция одновременной съемки с передней и задней камер.

Apple Watch: Series 11, Ultra 3 и SE 3

На презентации представили три модели умных часов. Apple Watch Series 11 получили более яркий дисплей и новый чип S11. Флагманские Apple Watch Ultra 3 предлагают поддержку 5G, спутниковую связь для экстренных сообщений и, возможно, функцию измерения кровяного давления. Бюджетная модель Apple Watch SE 3 получила современный дизайн с более тонкими рамками дисплея.

