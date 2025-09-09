Apple представила 5 новинок – iPhone 17 у п’яти кольорах та нові AirPods Pro 3 із ШІ та онлайн-перекладом

Нові навушники отримали пульсометр, вологозахист і покращене шумозаглушення, а iPhone доступний у п’яти кольорах і майже не відрізняється від iPhone 16.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Apple розпочала свою осінню презентацію, представивши нові AirPods Pro 3 із функцією онлайн-перекладу та низку інших новинок, зокрема iPhone 17 у п’яти кольорах: чорний космос, сріблястий, блакитний, рожевий і зелений. Захід, що відбувся о 20:00 за київським часом, також анонсував оновлення iPhone 17 Air, iPhone 17 Pro, базовий iPhone 17 та три моделі Apple Watch. Про це повідомили інсайдери та офіційні джерела компанії.

Нові AirPods Pro 3 дозволяють користувачам говорити через навушники, а вбудований перекладач миттєво відтворює фразу рідною мовою співрозмовника. Навушники оснащені штучним інтелектом і, за заявою Apple, мають «найкраще шумозаглушення в історії» лінійки. Завдяки вологозахисту п’ятого покоління вони придатні для плавання в басейні. Додатково AirPods Pro 3 отримали вбудований пульсометр, що позиціонує їх як спортивний аксесуар. Ціна новинки становить 249 доларів США (приблизно 10 250 гривень за курсом 41,2 грн/долар), а продаж розпочнеться 19 вересня 2025 року.

iPhone 17: п’ять кольорів і мінімальні зміни

Базовий iPhone 17 представлений у п’яти кольорах: чорний космос, сріблястий, блакитний, рожевий і зелений. За дизайном він майже не відрізняється від iPhone 16, але отримав більший 6,3-дюймовий дисплей (порівняно з 6,1 дюйма) і підтримку частоти оновлення 120 Гц, яка раніше була ексклюзивом Pro-моделей. Смартфон оснащений чипом A19 і покращеною 24-мегапіксельною фронтальною камерою, але суттєвих змін у порівнянні з попередником не відбулося.

iPhone 17 Air: найтонший смартфон Apple

Головною новинкою став iPhone 17 Air із товщиною корпусу лише 5,5 мм, що робить його найтоншим смартфоном в історії компанії. Пристрій отримав 6,6-дюймовий дисплей із технологією ProMotion (120 Гц) і чип A19. Однак заради компактності довелося пожертвувати деякими функціями: смартфон має лише одну 48-мегапіксельну тильну камеру та акумулятор ємністю 2800 мАг. Також, імовірно, він не підтримуватиме фізичні SIM-карти.

iPhone 17 Pro: редизайн і передові технології

Pro-версії iPhone отримали значне оновлення дизайну вперше за кілька років. Титанову рамку замінила алюмінієва, що краще відводить тепло, а блок камер став прямокутним і займає майже всю ширину корпусу. Всередині – чип A19 Pro, 12 ГБ оперативної пам’яті та вдосконалена система охолодження з випарною камерою. Камери оновлено: 24-мегапіксельна фронтальна камера, 48-мегапіксельний телеоб’єктив і функція одночасного знімання з передньої та задньої камер.

Apple Watch: Series 11, Ultra 3 і SE 3

На презентації представили три моделі розумних годинників. Apple Watch Series 11 отримали яскравіший дисплей і новий чип S11. Флагманські Apple Watch Ultra 3 пропонують підтримку 5G, супутниковий зв’язок для екстрених повідомлень і, можливо, функцію вимірювання кров’яного тиску. Бюджетна модель Apple Watch SE 3 отримала сучасний дизайн із тоншими рамками дисплея.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.