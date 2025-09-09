Практика судів
  1. Відео
  2. / У світі

Apple представила 5 новинок – iPhone 17 у п’яти кольорах та нові AirPods Pro 3 із ШІ та онлайн-перекладом

20:46, 9 вересня 2025
Нові навушники отримали пульсометр, вологозахист і покращене шумозаглушення, а iPhone доступний у п’яти кольорах і майже не відрізняється від iPhone 16.
Apple представила 5 новинок – iPhone 17 у п’яти кольорах та нові AirPods Pro 3 із ШІ та онлайн-перекладом
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Apple розпочала свою осінню презентацію, представивши нові AirPods Pro 3 із функцією онлайн-перекладу та низку інших новинок, зокрема iPhone 17 у п’яти кольорах: чорний космос, сріблястий, блакитний, рожевий і зелений. Захід, що відбувся о 20:00 за київським часом, також анонсував оновлення iPhone 17 Air, iPhone 17 Pro, базовий iPhone 17 та три моделі Apple Watch. Про це повідомили інсайдери та офіційні джерела компанії.

Нові AirPods Pro 3 дозволяють користувачам говорити через навушники, а вбудований перекладач миттєво відтворює фразу рідною мовою співрозмовника. Навушники оснащені штучним інтелектом і, за заявою Apple, мають «найкраще шумозаглушення в історії» лінійки. Завдяки вологозахисту п’ятого покоління вони придатні для плавання в басейні. Додатково AirPods Pro 3 отримали вбудований пульсометр, що позиціонує їх як спортивний аксесуар. Ціна новинки становить 249 доларів США (приблизно 10 250 гривень за курсом 41,2 грн/долар), а продаж розпочнеться 19 вересня 2025 року.

iPhone 17: п’ять кольорів і мінімальні зміни
Базовий iPhone 17 представлений у п’яти кольорах: чорний космос, сріблястий, блакитний, рожевий і зелений. За дизайном він майже не відрізняється від iPhone 16, але отримав більший 6,3-дюймовий дисплей (порівняно з 6,1 дюйма) і підтримку частоти оновлення 120 Гц, яка раніше була ексклюзивом Pro-моделей. Смартфон оснащений чипом A19 і покращеною 24-мегапіксельною фронтальною камерою, але суттєвих змін у порівнянні з попередником не відбулося.

iPhone 17 Air: найтонший смартфон Apple
Головною новинкою став iPhone 17 Air із товщиною корпусу лише 5,5 мм, що робить його найтоншим смартфоном в історії компанії. Пристрій отримав 6,6-дюймовий дисплей із технологією ProMotion (120 Гц) і чип A19. Однак заради компактності довелося пожертвувати деякими функціями: смартфон має лише одну 48-мегапіксельну тильну камеру та акумулятор ємністю 2800 мАг. Також, імовірно, він не підтримуватиме фізичні SIM-карти.

iPhone 17 Pro: редизайн і передові технології
Pro-версії iPhone отримали значне оновлення дизайну вперше за кілька років. Титанову рамку замінила алюмінієва, що краще відводить тепло, а блок камер став прямокутним і займає майже всю ширину корпусу. Всередині – чип A19 Pro, 12 ГБ оперативної пам’яті та вдосконалена система охолодження з випарною камерою. Камери оновлено: 24-мегапіксельна фронтальна камера, 48-мегапіксельний телеоб’єктив і функція одночасного знімання з передньої та задньої камер.

Apple Watch: Series 11, Ultra 3 і SE 3
На презентації представили три моделі розумних годинників. Apple Watch Series 11 отримали яскравіший дисплей і новий чип S11. Флагманські Apple Watch Ultra 3 пропонують підтримку 5G, супутниковий зв’язок для екстрених повідомлень і, можливо, функцію вимірювання кров’яного тиску. Бюджетна модель Apple Watch SE 3 отримала сучасний дизайн із тоншими рамками дисплея.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Apple технології

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Держдеп США розірвав меморандуми з країнами Європи щодо спільного відслідковування інформації у соцмережах та медіа

Раніше державний секретар США Марко Рубіо зазначив, що відділ Держдепу, раніше відомий як Global Engagement Center, витратив мільйони доларів на цензуру.

Державні та комунальні підприємства будуть жити у нових умовах – уряд ухвалив постанови після скасування Господарського кодексу

«Ставимо державний сектор в однакові умови з приватним сектором»: Кабмін внаслідок скасування Господарського кодексу затвердив порядок перетворення державних підприємств і передачі державного та комунального майна.

Митників перевірять на доброчесність – уряд затвердив порядок

Атестаційна комісія аналізуватиме законність джерел походження майна учасника атестації та його близьких осіб, а також співвідношення рівня життя задекларованим доходам.

Друкувати повістки зможуть обласні ТЦК – Кабмін прийняв постанову

Уряд вирішив прискорити процеси друку повісток.

Відомості про обʼєкти, що мають стосунок до оборони, пропонують не вносити до електронної системи у сфері будівництва

Документи щодо послуг у сфері будівництва будуть подаватися у паперовій формі.

Контакти

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Людмила Біла
    Людмила Біла
    суддя Сьомого апеляційного адміністративного суду
  • Сергій Джуга
    Сергій Джуга
    суддя Закарпатського апеляційного суду