10500 долларов за билет за границу — в Винницкой области задержали «туроператора» нелегальных маршрутов

08:30, 13 сентября 2025
В рамках схемы мужчина проводил инструктаж, координировал перемещение и сопровождал клиентов к границе обходными маршрутами, избегая встреч с правоохранителями.
Фото: dpsu.gov.ua
В городе Тульчин Винницкой области разоблачили канал незаконного переправления мужчин призывного возраста через государственную границу. Об этом сообщило Южное региональное управление Госпогранслужбы Украины.

Отмечается, что его организатором оказался 37-летний житель Винницкой области, который обеспечил «трансфер» в соседнюю страну для двух «клиентов». Свои услуги дельец оценил в 10 500 долларов США.

«В рамках схемы он проводил инструктаж, координировал перемещение и сопровождал клиентов к границе обходными маршрутами, избегая встреч с правоохранителями», — заявили в ГПСУ.

Правоохранители провели санкционированные обыски, в ходе которых изъяли: мобильный телефон, денежные средства, банковскую карту, авто.

Злоумышленнику сообщено о подозрении по ст. 332 УКУ «Незаконная переправка лиц через государственную границу Украины».

