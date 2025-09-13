10500 долларов за билет за границу — в Винницкой области задержали «туроператора» нелегальных маршрутов

В городе Тульчин Винницкой области разоблачили канал незаконного переправления мужчин призывного возраста через государственную границу. Об этом сообщило Южное региональное управление Госпогранслужбы Украины.
Отмечается, что его организатором оказался 37-летний житель Винницкой области, который обеспечил «трансфер» в соседнюю страну для двух «клиентов». Свои услуги дельец оценил в 10 500 долларов США.
«В рамках схемы он проводил инструктаж, координировал перемещение и сопровождал клиентов к границе обходными маршрутами, избегая встреч с правоохранителями», — заявили в ГПСУ.
Правоохранители провели санкционированные обыски, в ходе которых изъяли: мобильный телефон, денежные средства, банковскую карту, авто.
Злоумышленнику сообщено о подозрении по ст. 332 УКУ «Незаконная переправка лиц через государственную границу Украины».
