10500 доларів за квиток за кордон — на Вінниччині затримали «туроператора» нелегальних маршрутів

08:30, 13 вересня 2025
У межах схеми чоловік проводив інструктаж, координував переміщення та супроводжував клієнтів до прикордоння обхідними маршрутами, уникаючи зустрічі із правоохоронцями.
10500 доларів за квиток за кордон — на Вінниччині затримали «туроператора» нелегальних маршрутів
Фото: dpsu.gov.ua
У місті Тульчин Вінницької області викрили канал незаконного переправлення чоловіків призовного віку через державний кордон. Про це повідомило Південне регіональне управління Держприкордонслужби України.

Зазначається, що його організатором виявився 37-річний житель Вінницької області, який забезпечив «трансфер» до сусідньої країни для двох «клієнтів». Свої послуги ділок оцінив у 10 500 доларів США.

«У межах схеми він проводив інструктаж, координував переміщення та супроводжував клієнтів до прикордоння обхідними маршрутами, уникаючи зустрічі із правоохоронцями», - заявили у ДПСУ.

Правоохоронці провели санкціоновані обшуки, в ході яких вилучили: мобільний телефон, грошові кошти, банківську картку, авто.

Зловмиснику повідомлено про підозру за ст. 332 ККУ «Незаконне переправлення осіб через державний кордон України».

У Верховному Суді нагадали, що очікують від ВККС оголошення нового конкурсу до касаційних судів

У 2019-2025 роках Верховний Суд з різних причин «втратив» вже 51 суддю.

На створення двох нових спецсудів СОАС та СААС виділять 1,7 млн грн — Президент підписав зміни до бюджету

Основне завдання СОАС та СААС буде полягати у тому, щоб розглядати скарги на різні конкурсні відбори очільників державних органів, які проводяться за вирішальної ролі міжнародних експертів – зокрема конкурсів на директорів НАБУ та БЕБ, очільників САП, НАЗК, АРМА.

Для суддів місцевих та апеляційних судів, яких планують призначити на посади у 2026 році, поки що не передбачена суддівська винагорода

Для новопризначених суддів необхідно додатково передбачити фінансування у розмірі 3 млрд 817 млн гривень.

Онлайн-платформи з продажу товарів будуть звітувати перед Податковою службою про доходи підзвітних продавців – Кабмін вніс законопроект

Цифрові платформи повинні будуть звітувати про доходи громадян, які через їх майданчики пропонують в оренду квартири, паркомісця, авто, продають товари чи надають особисті послуги.

Помічник судді місцевого загального суду тепер має отримувати 27 тисяч грн, апеляційного – 34,5 тисяч грн — ДСА озвучила оклади після постанови Кабміну

Секретар судового засідання у місцевому загальному суді після цих змін має отримувати 17-19,5 тисяч грн, а головний спеціаліст від 14,8 тисяч грн до 19,5 тисяч грн.

