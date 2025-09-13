10500 доларів за квиток за кордон — на Вінниччині затримали «туроператора» нелегальних маршрутів

У межах схеми чоловік проводив інструктаж, координував переміщення та супроводжував клієнтів до прикордоння обхідними маршрутами, уникаючи зустрічі із правоохоронцями.

Фото: dpsu.gov.ua

У місті Тульчин Вінницької області викрили канал незаконного переправлення чоловіків призовного віку через державний кордон. Про це повідомило Південне регіональне управління Держприкордонслужби України.

Зазначається, що його організатором виявився 37-річний житель Вінницької області, який забезпечив «трансфер» до сусідньої країни для двох «клієнтів». Свої послуги ділок оцінив у 10 500 доларів США.

«У межах схеми він проводив інструктаж, координував переміщення та супроводжував клієнтів до прикордоння обхідними маршрутами, уникаючи зустрічі із правоохоронцями», - заявили у ДПСУ.

Правоохоронці провели санкціоновані обшуки, в ході яких вилучили: мобільний телефон, грошові кошти, банківську картку, авто.

Зловмиснику повідомлено про підозру за ст. 332 ККУ «Незаконне переправлення осіб через державний кордон України».

