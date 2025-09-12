Пленум Верховного Суда обратился в КСУ по поводу ограничения размера судейского вознаграждения из расчета прожиточного минимума в 2102 гривны

Верховный Суд отметил, что этого решения «ждал весь судейский корпус Украины», однако теперь все зависит от Конституционного Суда.

Пленум Верховного Суда 12 сентября 2025 года обратился в Конституционный Суд Украины относительно конституционности абз. 5 ч. 1 ст. 7 Закона Украины "О Государственном бюджете Украины на 2025 год", которым для расчета должностного оклада судьи установлен размер прожиточного минимума в 2102 гривны.

Таким образом, Верховный Суд отреагировал на соответствующее обращение Совета судей Украины от 2 июня, а также на обращение собрания судей почти сорока судов разной юрисдикции.

Как отметил докладчик – председатель Кассационного административного суда в составе Верховного Суда Михаил Смокович, ст. 130 Конституции предусматривает, что размер судейского вознаграждения устанавливается Законом «О судоустройстве и статусе судей».

В свою очередь Закон «О судоустройстве и статусе судей» предусматривает, что базовый размер должностного оклада судьи рассчитывается исходя из прожиточного минимума для трудоспособных лиц, размер которого установлен на 1 января календарного года.

Прожиточный минимум для трудоспособных лиц на 2025 год установлен в размере 3028 гривен, однако для расчета размера судейского вознаграждения с 2021 года используется «замороженный» прожиточный минимум на уровне 2102 гривны.

«Такой подход не соответствует Конституции и нарушает гарантии судейской независимости. Считаю, что есть основания для обращения в КСУ. Весь судейский корпус Украины ждет от нас этого решения», - отметил Михаил Смокович.

В свою очередь судья Кассационного гражданского суда в составе ВС Виктор Пророк предложил добавить к конституционному представлению аналогичные предложения по признанию неконституционными ограничения размера судейского вознаграждения, которые действовали в 2021, 2022, 2023, 2024 годах.

«Как мы знаем, и в прошлые годы были аналогичные проблемы. Почему речь идет только о 2025 годе?», - отметил Виктор Пророк.

Впрочем, как сообщил Михаил Смокович, так получилось, что в 2023 году Пленум Верховного Суда уже рассматривал аналогичные обращения от судов, однако тогда решил отказать во внесении представления в КСУ.

«Кроме того, следует отметить, что законы о бюджете за предыдущие годы уже не действуют, поэтому КСУ не будет их рассматривать и признавать недействующими. Считаю, что нужно сосредоточиться хотя бы на 2025 году», – ответил Михаил Смокович.

«Однако все же получается так, что для нас все эти бюджетные законы до сих пор остаются в силе», – сообщил Виктор Пророк.

В итоге 102 судьи Верховного Суда проголосовали за обращение в Конституционный Суд относительно конституционности абз. 5 ч. 1 ст. 7 Закона Украины "О Государственном бюджете Украины на 2025 год", которым для расчета должностного оклада судьи установлен размер прожиточного минимума в 2102 гривны.

Еще 7 судей проголосовали «против» обращения в КСУ.

Как рассказывала «Судебно-юридическая газета», 12 сентября Пленум Верховного Суда также рассмотрел законопроекты 13467 и 13467-1 о замене прожиточного минимума на орудные величины для расчета окладов судей и предложил учесть приведенные в его решении замечания при принятии соответствующего законодательства.

Автор: Вячеслав Хрипун

