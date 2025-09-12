Практика судів
Пленум Верховного Суду звернувся до КСУ стосовно обмеження розміру суддівської винагороди з розрахунку прожиткового мінімуму у 2102 гривні

15:53, 12 вересня 2025
Верховний Суд зазначив, що цього рішення «чекав весь суддівський корпус України», однак тепер все залежить від Конституційного Суду.
Пленум Верховного Суду 12 вересня 2025 року звернувся до Конституційного Суду України стосовно конституційності абз. 5 ч. 1 ст. 7 Закону України «Про Державний бюджет України на 2025 рік», яким для розрахунку посадового окладу судді установлено розмір прожиткового мінімуму у 2102 гривні.

Таким чином, Верховний Суд відреагував на відповідне звернення Ради суддів України від 2 червня, а також на звернення зборів суддів майже сорока судів різної юрисдикції.

Як зазначив доповідач – голова Касаційного адміністративного суду у складі Верховного Суду Михайло Смокович, ст. 130 Конституції передбачає, що розмір суддівської винагороди встановлюється Законом «Про судоустрій і статус суддів».

У свою чергу, Закон «Про судоустрій і статус суддів» передбачає, що базовий розмір посадового окладу судді розраховується з прожиткового мінімуму для працездатних осіб, розмір якого встановлено на 1 січня календарного року.

Прожитковий мінімум для працездатних осіб на 2025 рік встановлено у розмірі 3028 гривень, однак для розрахунку розміру суддівської винагороди з 2021 року використовується «заморожений» прожитковий мінімум на рівні 2102 гривні.

«Такий підхід не відповідає Конституції та порушує гарантії суддівської незалежності. Вважаю, що є обґрунтовані підстави для звернення до КСУ. Весь суддівський корпус України чекає від нас цього рішення», - зазначив Михайло Смокович.

У свою чергу суддя Касаційного цивільного суду у складі ВС Віктор Пророк запропонував додати до конституційного подання аналогічні пропозиції стосовно визнання неконституційними обмеження розміру суддівської винагороди, які діяли у 2021, 2022, 2023, 2024 роках.

«Як ми знаємо, у минулі роки були аналогічні проблеми. Чому мова йде тільки про 2025 рік?», - зауважив Віктор Пророк.

Втім, як зазначив Михайло Смокович, сталося так, що у 2023 році Пленум Верховного Суду вже розглядав аналогічні звернення від судів, однак тоді вирішив відмовити у внесенні подання до КСУ. 

«Крім того, слід зазначити, що закони про бюджет за попередні роки вже не є чинними, відтак КСУ не буде їх розглядати та визнавати не чинними. Вважаю, що треба зосередитися хоча б на 2025 році», - відповів Михайло Смокович.

«Однак все ж виходить так, що для нас всі ці бюджетні закони досі залишаються чинними», – повідомив у відповідь Віктор Пророк.

У підсумку, 102 судді Верховного Суду проголосувала за звернення до Конституційного Суду стосовно конституційності абз. 5 ч. 1 ст. 7 Закону України «Про Державний бюджет України на 2025 рік», яким для розрахунку посадового окладу судді установлено розмір прожиткового мінімуму 2102 гривні.

Ще 7 суддів проголосували «проти» звернення до КСУ.

Як розповідала «Судово-юридична газета», 12 вересня Пленум Верховного Суду також розглянув законопроекти 13467 та 13467-1 про заміну прожиткового мінімуму на орудну величину для розрахунку окладів суддів та запропонував врахувати наведені у його рішенні зауваження при прийнятті відповідного законодавства.

Автор: В’ячеслав Хрипун

