Получение повторных документов в сфере госрегистрации актов гражданского состояния — что нужно знать

09:06, 13 сентября 2025
Украинцы могут повторно получить свидетельство о рождении, смене имени, смерти, а также о браке или расторжении брака.
Получение повторных документов в сфере государственной регистрации актов гражданского состояния стало еще удобнее. Об этом напомнило Управление государственной регистрации Центрального межрегионального управления Министерства юстиции.

Украинцы могут заказать их онлайн через сервис «Дія», не тратя время на очереди и личные обращения.

Какие документы можно получить повторно:

  • свидетельство о рождении;
  • свидетельство о браке или расторжении брака;
  • свидетельство о смене имени;
  • свидетельство о смерти;
  • выписки из Государственного реестра актов гражданского состояния граждан.

Как воспользоваться услугой:

  1. Авторизуйтесь в мобильном приложении или на портале «Дія».
  2. Выберите услугу «Получить повторный документ ЗАГС».
  3. Заполните электронное заявление и укажите, как хотите получить документ — в отделении «Укрпочты» или курьером.
  4. Выберите удобный для вас отдел ЗАГС для получения документа.
  5. Оплатите услугу, проверьте заявление и подпишите его КЭП.
  6. Ожидайте документ по выбранному адресу!

Использование электронных сервисов позволяет получить необходимые документы быстро, без очередей и лишних затрат времени.

Заказать повторные документы могут как граждане Украины, так и их представители (при предоставлении соответствующих документов, подтверждающих право на получение).

