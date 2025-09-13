Получение повторных документов в сфере госрегистрации актов гражданского состояния — что нужно знать

Получение повторных документов в сфере государственной регистрации актов гражданского состояния стало еще удобнее. Об этом напомнило Управление государственной регистрации Центрального межрегионального управления Министерства юстиции.
Украинцы могут заказать их онлайн через сервис «Дія», не тратя время на очереди и личные обращения.
Какие документы можно получить повторно:
Как воспользоваться услугой:
Использование электронных сервисов позволяет получить необходимые документы быстро, без очередей и лишних затрат времени.
Заказать повторные документы могут как граждане Украины, так и их представители (при предоставлении соответствующих документов, подтверждающих право на получение).
