Отримання повторних документів у сфері держреєстрації актів цивільного стану — що треба знати

Українці можуть отримати повторно свідоцтво про народження, зміну імені, смерть та про шлюб або розірвання шлюбу.

Отримання повторних документів у сфері державної реєстрації актів цивільного стану стало ще зручнішим. Про це нагадало Управління державної реєстрації Центрального міжрегіонального управління Міністерства юстиції.

Українці можуть замовити їх онлайн через сервіс «Дія», не витрачаючи час на черги та особисті звернення.

Які документи можна отримати повторно:

свідоцтво про народження;

свідоцтво про шлюб або розірвання шлюбу;

свідоцтво про зміну імені;

свідоцтво про смерть;

витяги з Державного реєстру актів цивільного стану громадян.

Як скористатися послугою:

Авторизуйтеся у мобільному застосунку або на порталі Дія. Оберіть послугу «Отримати повторний документ ДРАЦС». Заповніть електронну заяву та вкажіть, як бажаєте отримати документ, у відділенні Укрпошти чи кур’єром. Оберіть зручний для вас відділ ДРАЦС для отримання документа. Оплатіть послугу, перевірте заяву та підпишіть її КЕП. Очікуйте на документ за обраною адресою!

Використання електронних сервісів дозволяє отримати необхідні документи швидко, без черг і зайвих витрат часу.

Замовити повторні документи можуть як громадяни України, так і їхні представники (у разі надання відповідних документів, що підтверджують право на отримання).

