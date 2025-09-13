Отримання повторних документів у сфері держреєстрації актів цивільного стану — що треба знати

Отримання повторних документів у сфері державної реєстрації актів цивільного стану стало ще зручнішим. Про це нагадало Управління державної реєстрації Центрального міжрегіонального управління Міністерства юстиції.
Українці можуть замовити їх онлайн через сервіс «Дія», не витрачаючи час на черги та особисті звернення.
Які документи можна отримати повторно:
Як скористатися послугою:
Використання електронних сервісів дозволяє отримати необхідні документи швидко, без черг і зайвих витрат часу.
Замовити повторні документи можуть як громадяни України, так і їхні представники (у разі надання відповідних документів, що підтверджують право на отримання).
