Онлайн-платформы по продаже товаров будут отчитываться перед Налоговой службой о доходах подотчетных продавцов — Кабмин внес законопроект

Цифровые платформы должны будут отчитываться о доходах граждан, которые через их площадки предлагают в аренду квартиры, парковочные места, автомобили, продают товары или оказывают личные услуги.

Для граждан, которые продают товары или оказывают услуги через онлайн-платформы, установят новые правила.

Так, Кабмин зарегистрировал в парламенте законопроект 14025 о внесении изменений в Налоговый кодекс и Закон «О банках и банковской деятельности» относительно автоматического обмена информацией о доходах, полученных через цифровые платформы.

Законопроектом предлагается:

• определить в Налоговом кодексе понятия, связанные с подачей отчетности относительно доходов, полученных через цифровые платформы;

• установить обязанность для подотчетных операторов платформ:

• применять меры надлежащей комплексной проверки с целью выявления подотчетных продавцов среди пользователей платформы;

• подавать в ГНС (Государственную налоговую службу) отчеты о доходах подотчетных продавцов, которые они получают от осуществления отчетной деятельности;

• подавать заявление о постановке их на учет в ГНС в течение 60 календарных дней после установления оператором статуса подотчетного оператора платформы;

• определить виды деятельности, которые являются отчетной деятельностью, а именно:

- предоставление в аренду недвижимого имущества (в том числе жилой и коммерческой недвижимости, а также любого другого недвижимого имущества и мест для парковки);

- личные услуги;

- продажа товаров;

- предоставление в аренду транспортных средств;

• установить четкий перечень информации, которую подотчетные операторы платформ будут подавать в ГНС в отчете о доходах подотчетных продавцов;

• ввести ответственность для операторов платформ за нарушение требований относительно выявления подотчетных продавцов и подачи отчетности для автоматического обмена информацией о доходах, полученных через цифровые платформы;

• предоставить право физическим лицам — подотчетным продавцам цифровых платформ пользоваться льготным режимом налогообложения доходов, полученных через цифровые платформы. Концепцией налогообложения доходов таких физических лиц предусмотрено установление, при условии соответствия плательщика ряду требований, ставки налогообложения таких доходов в размере 5% и возложение обязанностей налогового агента на подотчетных операторов платформ;

• установить, что если физическое лицо — подотчетный продавец в течение отчетного периода (календарного года) осуществило не более 3-х продаж товаров через платформу на общую сумму, которая не превышает эквивалент 2000 евро за календарный год по официальному курсу гривны к евро, установленному Нацбанком по состоянию на 1 января отчетного налогового года, такое лицо имеет право не открывать текущий счет в банке для осуществления отчетной деятельности, а использовать имеющиеся текущие счета в банке, открытые для собственных нужд;

• внести изменения в Закон «О банках и банковской деятельности», в частности, предусмотреть предоставление банками по запросу Налоговой службы информации относительно операций по текущим счетам подотчетных продавцов, а именно сведений на определенную дату или за определенный период времени об операциях зачисления средств на текущие счета. Изменения касаются исключительно тех физических лиц, которые будут пользоваться льготным режимом налогообложения дохода от осуществления отчетной деятельности, и направлены на противодействие злоупотреблениям физическими лицами льготным режимом налогообложения и т. д.

Также правительство зарегистрировало законопроект 14026 о внесении изменений в статью 50 Гражданского кодекса относительно внедрения международного автоматического обмена информацией о доходах, полученных через цифровые платформы.

Им предлагается внести изменения в ч. 2 статьи 50 Гражданского кодекса, которыми предусмотрено, что не подлежит государственной регистрации как предприниматель физическое лицо, которое осуществляет отчетную деятельность, определенную подпунктом 14.1.286.11 подпункта 14.1.286 пункта 14.1 статьи 14 Налогового кодекса, через оператора платформы, при условии, что такая деятельность осуществляется в порядке, установленном статьей 178-1 Налогового кодекса.

К такой отчетной деятельности будет относиться любой из видов деятельности, который осуществляется продавцом через платформу за вознаграждение:

• предоставление в аренду недвижимого имущества, в том числе жилой и нежилой недвижимости, а также любого другого недвижимого имущества и мест для парковки;

• личные услуги;

• продажа товаров;

• предоставление в аренду транспортных средств.

Автор: Наталя Мамченко

