Практика судів
  1. Публікації
  2. / В Україні

Онлайн-платформи з продажу товарів будуть звітувати перед Податковою службою про доходи підзвітних продавців – Кабмін вніс законопроект

18:11, 10 вересня 2025
Цифрові платформи повинні будуть звітувати про доходи громадян, які через їх майданчики пропонують в оренду квартири, паркомісця, авто, продають товари чи надають особисті послуги.
Онлайн-платформи з продажу товарів будуть звітувати перед Податковою службою про доходи підзвітних продавців – Кабмін вніс законопроект
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Для громадян, які продають товари чи надають послуги через онлайн-платформи, встановлять нові правила.

Так, Кабмін зареєстрував у парламенті законопроект 14025 про внесення змін до Податкового кодексу та Закону «Про банки і банківську діяльність» стосовно автоматичного обміну інформацією про доходи, отримані через цифрові платформи.

Законопроектом пропонується:

•  визначити у Податковому кодексі поняття, пов’язані з поданням звітності щодо доходів, отриманих через цифрові платформи;

•  встановити обов’язок для підзвітних операторів платформ:

•  застосовувати заходи належної комплексної перевірки з метою виявлення підзвітних продавців серед користувачів платформи;

•  подавати до ДПС звіти про доходи підзвітних продавців, які вони отримують від здійснення звітної діяльності;

•  подавати заяву про взяття їх на облік у ДПС протягом 60 календарних днів після встановлення оператором статусу підзвітного оператора платформи;

•  визначити види діяльності, що є звітною діяльністю, а саме:

надання в оренду нерухомого майна (у тому числі житлової та комерційної нерухомості, а також будь-якого іншого нерухомого майна та місць для паркування);

- особисті послуги;

продаж товарів;

надання в оренду транспортних засобів;

•  встановити чіткий перелік інформації, що подаватимуть підзвітні оператори платформ до ДПС у звіті про доходи підзвітних продавців;

•  запровадити відповідальність для операторів платформ за порушення вимог щодо виявлення підзвітних продавців та подання звітності для автоматичного обміну інформацією про доходи, отримані через цифрові платформи;

•  надати право фізичним особам – підзвітним продавцям цифрових платформ користуватися пільговим режимом оподаткування доходів, отриманих через цифрові платформи. Концепцією оподаткування доходів таких фізичних осіб передбачено встановлення, за умови відповідності платника ряду вимог, ставки оподаткування таких доходів у розмірі 5% та покладання обов’язків податкового агента на підзвітних операторів платформ;

•  встановити, що якщо фізична особа – підзвітний продавець протягом звітного періоду (календарного року) здійснила не більш 3-х продажів товарів через платформу на загальну суму, яка не перевищує еквівалент 2000 євро за календарний рік за офіційним курсом гривні щодо євро, встановленим Нацбанком станом на 1 січня звітного податкового року, така особа має право не відкривати поточний рахунок в банку для здійснення звітної діяльності, а використовувати наявні поточні рахунки в банку, відкритті для власних потреб;

•  внести зміни до Закону «Про банки і банківську діяльність», зокрема, передбачити надання банками на запит Податкової служби інформації щодо операцій за поточними рахунками підзвітних продавців, а саме відомостей на визначену дату або за визначений період часу про операції зарахування коштів на поточні рахунки. Зміни стосуються виключно тих фізичних осіб, які будуть користуватися пільговим режимом оподаткування доходу від здійснення звітної діяльності, та спрямовані на протидію зловживанням фізичними особами пільговим режимом оподаткування тощо.

Також уряд зареєстрував законопроект 14026 про внесення змін до статті 50 Цивільного кодексу щодо впровадження міжнародного автоматичного обміну інформацією про доходи, отримані через цифрові платформи.

Ним пропонується внести змін до ч. 2 статті 50 Цивільного кодексу, якими передбачено, що не підлягає державній реєстрації як підприємець фізична особа, яка здійснює звітну діяльність, визначену підпунктом 14.1.286.11 підпункту 14.1.286 пункту 14.1 статті 14 Податкового кодексу, через оператора платформи, за умови, що така діяльність здійснюється у порядку, встановленому статтею 178-1 Податкового кодексу.

До такої звітної діяльності буде відноситися будь-який з видів діяльності, що здійснюється продавцем через платформу за винагороду:

•  надання в оренду нерухомого майна, у тому числі житлової та нежитлової нерухомості, а також будь-якого іншого нерухомого майна та місць для паркування;

•  особисті послуги;

•  продаж товарів;

•  надання в оренду транспортних засобів.

Автор: Наталя Мамченко

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

законопроект Кабінет Міністрів України

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
КСУ ухвалив рішення у справі щодо оприлюднення актів органів адвокатського самоврядування

Справа, яка призвела до конституційної скарги, стосувалася рішення Ради адвокатів України «Питання організаційного забезпечення ведення Єдиного реєстру адвокатів України».

Кваліфікаційний іспит для кандидатів на посади суддів Вищого антикорупційного суду: відомі дати складання іспиту

Кваліфікаційний іспит триватиме з 1 жовтня до 14 листопада.

Онлайн-платформи з продажу товарів будуть звітувати перед Податковою службою про доходи підзвітних продавців – Кабмін вніс законопроект

Цифрові платформи повинні будуть звітувати про доходи громадян, які через їх майданчики пропонують в оренду квартири, паркомісця, авто, продають товари чи надають особисті послуги.

«Оптимізація мережі судів може виглядати складною і непопулярною реформою, але її потрібно зробити», – Ірина Мудра

В Офісі Президента повідомили про активізацію роботи над новою мапою місцевих судів України.

Конкурси для призначення на посади держслужби планують відновити з 1 червня 2026 року — комітет рекомендував законопроект

Законопроект передбачає відновлення конкурсів на посади державної служби та строки оголошення та проведення конкурсів на посади, на які призначено осіб під час дії воєнного стану без конкурсу.

Контакти

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Інна Белоконна
    Інна Белоконна
    суддя Оболонського районного суду міста Києва
  • Валерій Саєнко
    Валерій Саєнко
    начальник управління Верховного Суду
  • Володимир Барчук
    Володимир Барчук
    суддя Хмельницького апеляційного суду