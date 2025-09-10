Онлайн-платформи з продажу товарів будуть звітувати перед Податковою службою про доходи підзвітних продавців – Кабмін вніс законопроект

Цифрові платформи повинні будуть звітувати про доходи громадян, які через їх майданчики пропонують в оренду квартири, паркомісця, авто, продають товари чи надають особисті послуги.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Для громадян, які продають товари чи надають послуги через онлайн-платформи, встановлять нові правила.

Так, Кабмін зареєстрував у парламенті законопроект 14025 про внесення змін до Податкового кодексу та Закону «Про банки і банківську діяльність» стосовно автоматичного обміну інформацією про доходи, отримані через цифрові платформи.

Законопроектом пропонується:

• визначити у Податковому кодексі поняття, пов’язані з поданням звітності щодо доходів, отриманих через цифрові платформи;

• встановити обов’язок для підзвітних операторів платформ:

• застосовувати заходи належної комплексної перевірки з метою виявлення підзвітних продавців серед користувачів платформи;

• подавати до ДПС звіти про доходи підзвітних продавців, які вони отримують від здійснення звітної діяльності;

• подавати заяву про взяття їх на облік у ДПС протягом 60 календарних днів після встановлення оператором статусу підзвітного оператора платформи;

• визначити види діяльності, що є звітною діяльністю, а саме:

- надання в оренду нерухомого майна (у тому числі житлової та комерційної нерухомості, а також будь-якого іншого нерухомого майна та місць для паркування);

- особисті послуги;

- продаж товарів;

- надання в оренду транспортних засобів;

• встановити чіткий перелік інформації, що подаватимуть підзвітні оператори платформ до ДПС у звіті про доходи підзвітних продавців;

• запровадити відповідальність для операторів платформ за порушення вимог щодо виявлення підзвітних продавців та подання звітності для автоматичного обміну інформацією про доходи, отримані через цифрові платформи;

• надати право фізичним особам – підзвітним продавцям цифрових платформ користуватися пільговим режимом оподаткування доходів, отриманих через цифрові платформи. Концепцією оподаткування доходів таких фізичних осіб передбачено встановлення, за умови відповідності платника ряду вимог, ставки оподаткування таких доходів у розмірі 5% та покладання обов’язків податкового агента на підзвітних операторів платформ;

• встановити, що якщо фізична особа – підзвітний продавець протягом звітного періоду (календарного року) здійснила не більш 3-х продажів товарів через платформу на загальну суму, яка не перевищує еквівалент 2000 євро за календарний рік за офіційним курсом гривні щодо євро, встановленим Нацбанком станом на 1 січня звітного податкового року, така особа має право не відкривати поточний рахунок в банку для здійснення звітної діяльності, а використовувати наявні поточні рахунки в банку, відкритті для власних потреб;

• внести зміни до Закону «Про банки і банківську діяльність», зокрема, передбачити надання банками на запит Податкової служби інформації щодо операцій за поточними рахунками підзвітних продавців, а саме відомостей на визначену дату або за визначений період часу про операції зарахування коштів на поточні рахунки. Зміни стосуються виключно тих фізичних осіб, які будуть користуватися пільговим режимом оподаткування доходу від здійснення звітної діяльності, та спрямовані на протидію зловживанням фізичними особами пільговим режимом оподаткування тощо.

Також уряд зареєстрував законопроект 14026 про внесення змін до статті 50 Цивільного кодексу щодо впровадження міжнародного автоматичного обміну інформацією про доходи, отримані через цифрові платформи.

Ним пропонується внести змін до ч. 2 статті 50 Цивільного кодексу, якими передбачено, що не підлягає державній реєстрації як підприємець фізична особа, яка здійснює звітну діяльність, визначену підпунктом 14.1.286.11 підпункту 14.1.286 пункту 14.1 статті 14 Податкового кодексу, через оператора платформи, за умови, що така діяльність здійснюється у порядку, встановленому статтею 178-1 Податкового кодексу.

До такої звітної діяльності буде відноситися будь-який з видів діяльності, що здійснюється продавцем через платформу за винагороду:

• надання в оренду нерухомого майна, у тому числі житлової та нежитлової нерухомості, а також будь-якого іншого нерухомого майна та місць для паркування;

• особисті послуги;

• продаж товарів;

• надання в оренду транспортних засобів.

Автор: Наталя Мамченко

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.