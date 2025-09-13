Как правильно оплатить земельный налог через кассу банка — пошаговая инструкция

Государственная налоговая служба предоставила разъяснение для граждан, которые оплачивают земельный налог через кассу банка.
Какую информацию нужно предоставить кассиру
Для осуществления оплаты необходимо сообщить:
- код вида оплаты — 101;
- краткое описание платежа, например: «оплата земельного налога за 2024 год согласно НУР».
Следующие шаги
Важно знать
Если налог оплачивает другое лицо, кассиру нужно предоставить именно налоговый номер и ФИО гражданина, за которого осуществляется платёж.
В случае отсутствия ошибок в реквизитах средства будут зачислены в бюджет как оплата земельного налога конкретного плательщика и отражены в его интегрированной карточке.
Результат
Уже на следующий день после оплаты налога гражданин может проверить зачисление средств в приватной части Электронного кабинета плательщика.
Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.