Как правильно оплатить земельный налог через кассу банка — пошаговая инструкция

Какие данные нужно предоставить кассиру и какие шаги предпринять, чтобы правильно уплатить земельный налог в банке.

Государственная налоговая служба предоставила разъяснение для граждан, которые оплачивают земельный налог через кассу банка.

Какую информацию нужно предоставить кассиру

Для осуществления оплаты необходимо сообщить:

налоговый номер и ФИО;

наименование и код органа Казначейства, номер IBAN-счёта (из налогового уведомления-решения);

сумму земельного налога (также из налогового уведомления-решения);

назначение платежа:

- код вида оплаты — 101;

- краткое описание платежа, например: «оплата земельного налога за 2024 год согласно НУР».

Следующие шаги

проверить правильность всех реквизитов в платёжной инструкции, включая собственный налоговый номер;

подтвердить правильность данных своей подписью.

Важно знать

Если налог оплачивает другое лицо, кассиру нужно предоставить именно налоговый номер и ФИО гражданина, за которого осуществляется платёж.

В случае отсутствия ошибок в реквизитах средства будут зачислены в бюджет как оплата земельного налога конкретного плательщика и отражены в его интегрированной карточке.

Результат

Уже на следующий день после оплаты налога гражданин может проверить зачисление средств в приватной части Электронного кабинета плательщика.

