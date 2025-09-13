Як правильно оплатити земельний податок через касу банку — покрокова інструкція

Які дані потрібно надати касиру та які кроки зробити, щоб правильно сплатити земельний податок у банку.

Державна податкова служба надала роз’яснення для громадян, які сплачують земельний податок через касу банку.

Яку інформацію потрібно надати касиру

Для здійснення оплати необхідно повідомити:

податковий номер та ПІБ;

найменування і код органу Казначейства, номер IBAN-рахунку (з податкового повідомлення-рішення);

суму земельного податку (також із податкового повідомлення-рішення);

призначення платежу:

- код виду сплати — 101;

- короткий опис платежу, наприклад: «сплата земельного податку за 2024 рік згідно з ППР».

Наступні кроки

перевірити правильність усіх реквізитів у платіжній інструкції, включно з власним податковим номером;

підтвердити правильність даних власним підписом.

Важливо знати

Якщо податок сплачує інша особа, касиру потрібно надати саме податковий номер та ПІБ громадянина, за якого здійснюється платіж.

У разі відсутності помилок у реквізитах кошти будуть зараховані до бюджету як оплата земельного податку конкретного платника та відображені в його інтегрованій картці.

Результат

Вже наступного дня після сплати податку громадянин може перевірити зарахування коштів у приватній частині Електронного кабінету платника.

