Практика судів
  1. В Україні

Як правильно оплатити земельний податок через касу банку — покрокова інструкція

07:54, 13 вересня 2025
Які дані потрібно надати касиру та які кроки зробити, щоб правильно сплатити земельний податок у банку.
Як правильно оплатити земельний податок через касу банку — покрокова інструкція
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Державна податкова служба надала роз’яснення для громадян, які сплачують земельний податок через касу банку.

Яку інформацію потрібно надати касиру

Для здійснення оплати необхідно повідомити:

  • податковий номер та ПІБ;
  • найменування і код органу Казначейства, номер IBAN-рахунку (з податкового повідомлення-рішення);
  • суму земельного податку (також із податкового повідомлення-рішення);
  • призначення платежу:

- код виду сплати — 101;

- короткий опис платежу, наприклад: «сплата земельного податку за 2024 рік згідно з ППР».

Наступні кроки

  • перевірити правильність усіх реквізитів у платіжній інструкції, включно з власним податковим номером;
  • підтвердити правильність даних власним підписом.

Важливо знати

Якщо податок сплачує інша особа, касиру потрібно надати саме податковий номер та ПІБ громадянина, за якого здійснюється платіж.

У разі відсутності помилок у реквізитах кошти будуть зараховані до бюджету як оплата земельного податку конкретного платника та відображені в його інтегрованій картці.

Результат

Вже наступного дня після сплати податку громадянин може перевірити зарахування коштів у приватній частині Електронного кабінету платника.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

податкова ДПС податки банк

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Онлайн-платформи з продажу товарів будуть звітувати перед Податковою службою про доходи підзвітних продавців – Кабмін вніс законопроект

Цифрові платформи повинні будуть звітувати про доходи громадян, які через їх майданчики пропонують в оренду квартири, паркомісця, авто, продають товари чи надають особисті послуги.

Помічник судді місцевого загального суду тепер має отримувати 27 тисяч грн, апеляційного – 34,5 тисяч грн — ДСА озвучила оклади після постанови Кабміну

Секретар судового засідання у місцевому загальному суді після цих змін має отримувати 17-19,5 тисяч грн, а головний спеціаліст від 14,8 тисяч грн до 19,5 тисяч грн.

Обставини, встановлені у провадженні, в якому не беруть участі інші обвинувачені, не повинні мати преюдиціального значення для їхніх справ – Верховний Суд

Статус доказів, використаних в одній справі, повинен залишатися суто відносним, а їх сила має обмежуватися конкретним провадженням.

Пленум Верховного Суду звернувся до КСУ стосовно обмеження розміру суддівської винагороди з розрахунку прожиткового мінімуму у 2102 гривні

Верховний Суд зазначив, що цього рішення «чекав весь суддівський корпус України», однак тепер все залежить від Конституційного Суду.

Верховний Суд висловився щодо зарахування у період відбування покарання часу перебування засудженого в установі відбування покарання до обрання запобіжного заходу

У касаційній скарзі захисник вказував, що засудженому не зараховано у строк покарання фактичне відбування ним покарання у виправній колонії та строк обрання йому запобіжного заходу у виді тримання під вартою.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Василь Німченко
    Василь Німченко
    перший заступник голови Комітету Верховної Ради України з питань правової політики
  • Юрій Полотнянко
    Юрій Полотнянко
    суддя Сьомого апеляційного адміністративного суду
  • Тетяна Кармазина
    Тетяна Кармазина
    суддя Кіровоградського окружного адміністративного суду