Як правильно оплатити земельний податок через касу банку — покрокова інструкція

Державна податкова служба надала роз’яснення для громадян, які сплачують земельний податок через касу банку.
Яку інформацію потрібно надати касиру
Для здійснення оплати необхідно повідомити:
- код виду сплати — 101;
- короткий опис платежу, наприклад: «сплата земельного податку за 2024 рік згідно з ППР».
Наступні кроки
Важливо знати
Якщо податок сплачує інша особа, касиру потрібно надати саме податковий номер та ПІБ громадянина, за якого здійснюється платіж.
У разі відсутності помилок у реквізитах кошти будуть зараховані до бюджету як оплата земельного податку конкретного платника та відображені в його інтегрованій картці.
Результат
Вже наступного дня після сплати податку громадянин може перевірити зарахування коштів у приватній частині Електронного кабінету платника.
