В Кировоградской области женщина, которая имеет инвалидность, продавала брак с собой за 350 тысяч гривен

В Кировоградской области разоблачили женщину, которая за 350 тысяч гривен организовала фиктивный брак для выезда за границу. Об этом сообщает областная прокуратура.
По данным следствия, 40-летняя жительница Черниговщины с инвалидностью II группы через Facebook познакомилась с военнообязанным жителем Кропивницкого.
Женщина предложила ему фиктивный брак, который позволил бы беспрепятственно пересечь государственную границу в статусе сопровождающего «жену».
Свои услуги злоумышленница оценила в 350 тысяч гривен. В частности, планировала получить:
Будущее «супружество» подало заявление о государственной регистрации брака и получило соответствующее свидетельство в Фортечном отделе ДРАЦС г. Кропивницкого.
После этого женщину задержали в порядке ст. 208 УПК Украины «с поличным» во время получения части оговоренной суммы в размере 142 тысяч гривен.
Санкция статьи предусматривает до девяти лет лишения свободы. В настоящее время подозреваемой избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.
