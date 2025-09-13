В Кировоградской области женщина, которая имеет инвалидность, продавала брак с собой за 350 тысяч гривен

Женщина предлагала военнообязанному фиктивный брак, чтобы он мог уехать за границу.

В Кировоградской области разоблачили женщину, которая за 350 тысяч гривен организовала фиктивный брак для выезда за границу. Об этом сообщает областная прокуратура.

По данным следствия, 40-летняя жительница Черниговщины с инвалидностью II группы через Facebook познакомилась с военнообязанным жителем Кропивницкого.

Женщина предложила ему фиктивный брак, который позволил бы беспрепятственно пересечь государственную границу в статусе сопровождающего «жену».

Свои услуги злоумышленница оценила в 350 тысяч гривен. В частности, планировала получить:

3 тысячи долларов во время заключения брака;

еще 3 тысячи долларов после выезда мужчины;

ежемесячно по 16 тысяч гривен «на содержание» в течение полугода.

Будущее «супружество» подало заявление о государственной регистрации брака и получило соответствующее свидетельство в Фортечном отделе ДРАЦС г. Кропивницкого.

После этого женщину задержали в порядке ст. 208 УПК Украины «с поличным» во время получения части оговоренной суммы в размере 142 тысяч гривен.

Санкция статьи предусматривает до девяти лет лишения свободы. В настоящее время подозреваемой избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

