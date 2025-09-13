На Кіровоградщині жінка, яка має інвалідність, продавала шлюб із собою за 350 тисяч гривень

Жінка пропонувала військовозобов’язаному фіктивний шлюб, щоб він міг виїхати за кордон.

Ілюстративне фото, джерело - Styler

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

На Кіровоградщині викрили жінку, яка за 350 тисяч гривень організувала фіктивний шлюб для виїзду за кордон. Про це повідомляє обласна прокуратура.

За даними слідства, 40-річна жителька Чернігівщини з інвалідністю ІІ групи через Facebook познайомилася з військовозобов’язаним мешканцем Кропивницького.

Жінка запропонувала йому фіктивний шлюб, що дозволяв би безперешкодно перетнути державний кордон у статусі супроводжуючого «дружину».

Свої послуги зловмисниця оцінила у 350 тисяч гривень. Зокрема, планувала отримати:

3 тисячі доларів під час укладання шлюбу;

ще 3 тисячі доларів після виїзду чоловіка;

щомісячно по 16 тисяч гривень «на утримання» упродовж пів року.

Майбутнє «подружжя» подало заяву про державну реєстрацію шлюбу та отримало відповідне свідоцтво у Фортечному відділі ДРАЦС м. Кропивницького.

Після цього жінку було затримано у порядку ст. 208 КПК України «на гарячому» під час одержання частини обумовленої суми в розмірі 142 тисяч гривень.

Санкція статті передбачає до дев’яти років позбавлення волі. Наразі підозрюваній обрано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.