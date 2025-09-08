Практика судов
  1. Фото
  2. / В Украине

В Киеве военный на служебном авто столкнулся с другой машиной, есть погибшие — фото

13:28, 8 сентября 2025
Штаб-сержант воинской части, управляя служебным автомобилем, не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся с другой машиной.
В Киеве военный на служебном авто столкнулся с другой машиной, есть погибшие — фото
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Киеве 8 сентября военный на служебном авто выехал на встречную полосу движения и столкнулся с другой машиной, в результате чего погибли 2 человека, в том числе полицейский. Об этом сообщило Государственное бюро расследований.

«Сотрудники ГБР начали уголовное производство по факту смертельного дорожно-транспортного происшествия, в результате которого погиб правоохранитель», — заявили в Бюро.

Инцидент произошел около 05:50 на ул. Елены Телиги.

Отмечается, что штаб-сержант воинской части, управляя служебным автомобилем, не справился с управлением, допустил занос и выехал на встречную полосу. Там он столкнулся с другим авто, в котором находился рядовой полиции. От полученных травм водитель и пассажир — полицейский погибли на месте происшествия.

«Водитель служебного авто получил телесные повреждения. На место аварии прибыли следователи ГБР, назначен ряд экспертиз, продолжается установление всех обстоятельств ДТП», — сообщили в Бюро.

В ГБР добавили, что уголовное производство открыто по ч. 2 ст. 415 УК Украины (нарушение правил вождения или эксплуатации боевой, специальной или транспортной машины, повлекшее гибель человека).

Ранее в Киеве произошло ужасное ДТП - на Харьковском шоссе 24-летний водитель на скорости вылетел на встречную полосу.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

ДТП ГБР

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Верховный Суд высказался о назначении наказания в случае совершения нового преступления во время испытательного срока

В случае совершения нового преступления во время испытательного срока, наказание, от которого лицо было освобождено с испытанием, считается неотбытой частью наказания и становится реальным, которое должно присоединяться к наказанию по новому приговору — Верховный Суд.

Кабмин внес новый законопроект о налогах с граждан, которые продают вещи или оказывают услуги через онлайн-платформы

Правительство зарегистрировало в Верховной Раде законопроект, который предусматривает налогообложение для граждан, которые оказывают услуги или продают товары через онлайн-платформы OLX, Prom, Kabanchik и другие.

Решение ВККС должно содержать оценку и баллы по каждому критерию, по которому проводится оценка практического задания – Верховный Суд удовлетворил иск кандидата в апелляционные суды

Верховный Суд отменил решение ВККС, указав, что в ее решении должны отражаться сведения об оценке каждого элемента практического задания и количество баллов за каждый элемент, что будет свидетельствовать об отсутствии признаков субъективного или дискриминационного подхода ВККС при оценивании.

Верховный Суд отменил решение ВККС в отношении кандидата, который не прошел этап собеседований в конкурсе в апелляционные суды

КАС ВС указал, что мотивированность решения ВККС о признании лица таким, что не подтвердило способность осуществлять правосудие в соответствующем суде, является не только формальным соблюдением требований закона, а должна обеспечить соблюдение принципа правовой определенности.

Госдеп США разорвал меморандумы со странами Европы по совместному отслеживанию информации в соцсетях и медиа

Ранее государственный секретарь США Марко Рубио отметил, что отдел Госдепа, ранее известный как Global Engagement Center, потратил миллионы долларов на цензуру.

Контакты

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Видео
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Інна Белоконна
    Інна Белоконна
    суддя Оболонського районного суду міста Києва
  • Валерій Саєнко
    Валерій Саєнко
    начальник управління Верховного Суду
  • Володимир Барчук
    Володимир Барчук
    суддя Хмельницького апеляційного суду