У Києві військовий на службовому авто зіткнувся з іншою машиною, є загиблі — фото

13:28, 8 вересня 2025
Штаб-сержант військової частини, керуючи службовим автомобілем, не впорався з керуванням та виїхав на зустрічну смугу, де зіткнувся з іншою машиною.
У Києві  8 вересня військовий на службовому авто виїхав на зустрічну смуг руху і зіткнувся з іншою машиною, внаслідок чого загинули 2 людини, зокрема, поліцейський. Про це повідомило Державне бюро розслідувань.

«Працівники ДБР розпочали кримінальне провадження за фактом смертельної дорожньо-транспортної пригоди, внаслідок якої загинув правоохоронець», - заявили у Бюро.

Інцидент стався близько 05:50 на вул. Олени Теліги.

Зазначається, що штаб-сержант військової частини, керуючи службовим автомобілем, не впорався з керуванням, допустив занос та виїхав на зустрічну смугу. Там він зіткнувся з іншим авто, у якому перебував рядовий поліції. Від отриманих травм водій та пасажир – поліцейський загинули на місці події.

«Водій службового авто отримав тілесні ушкодження. На місце аварії прибули слідчі ДБР, призначено низку експертиз, триває встановлення всіх обставин ДТП», - повідомили у Бюро.

У ДБР додали, що кримінальне провадження відкрито за ч. 2 ст. 415 КК України (порушення правил водіння чи експлуатації бойової, спеціальної чи транспортної машини, що спричинило загибель людини).

Раніше у Києві сталася жахлива ДТП — на Харківському шосе 24-річний водій на швидкості вилетів на зустрічну смугу.

XX з'їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
