24-річний водій на швидкості вилетів на зустрічну смугу — подробиці смертельної ДТП на Харківському шосе в Києві

Сам водій та його 45-річний пасажир загинули на місці.

Як ми писали, у Дарницькому районі Києва на Харківському шосе сталася смертельна ДТП, внаслідок якої загинули двоє людей.

У поліції Києва зазначили, що близько 17:00 24-річний водій за кермом Audi перевищив швидкість та виїхав на зустрічну смугу, де зіткнувся із автомобілем Nissan.

Аварія сталася на Харківському шосе. У

наслідок ДТП постраждали водій і пасажирка Nissan — 59 та 47 років, а також 22-річний пішохід, який опинився поруч із місцем зіткнення. Усі троє отримали травми різного ступеня тяжкості та були доставлені до лікарні.

Сам водій Audi та 45-річний пасажир цього транспортного засобу загинули на місці події.

