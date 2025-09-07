Практика судів
  1. В Україні

24-річний водій на швидкості вилетів на зустрічну смугу — подробиці смертельної ДТП на Харківському шосе в Києві

19:36, 7 вересня 2025
Сам водій та його 45-річний пасажир загинули на місці.
24-річний водій на швидкості вилетів на зустрічну смугу — подробиці смертельної ДТП на Харківському шосе в Києві
Фото: поліція
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Як ми писали, у Дарницькому районі Києва на Харківському шосе сталася смертельна ДТП, внаслідок якої загинули двоє людей.

У поліції Києва зазначили, що близько 17:00 24-річний водій за кермом Audi перевищив швидкість та виїхав на зустрічну смугу, де зіткнувся із автомобілем Nissan. 

Аварія сталася на Харківському шосе. У

наслідок ДТП постраждали водій і пасажирка Nissan — 59 та 47 років, а також 22-річний пішохід, який опинився поруч із місцем зіткнення. Усі троє отримали травми різного ступеня тяжкості та були доставлені до лікарні.

Сам водій Audi  та 45-річний пасажир цього транспортного засобу загинули на місці події. 

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

 

ДТП Київ

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
У Раді зареєстрували законопроект про розгляд євроінтеграційних законопроектів в прискореному режимі

Євроінтеграційні законопроекти пропонують розглядати в прискореному режимі в одному читанні.

Суддям необхідно підвищити розмір суддівської винагороди, тому що інфляція «з’їдає» дохід суддів – Станіслав Кравченко

Питання відповідності розміру суддівської винагороди реаліям сьогодення 12 вересня розгляне Пленум Верховного Суду.

Від невідкладних обшуків та арешту майна – до порядку оскарження у Верховному Суді: Верховна Рада розгляне фундаментальні зміни до КПК

Законодавці розглянуть зміни до Кримінального процесуального кодексу, які охоплюють ключові аспекти кримінальних проваджень проти бізнесу – детальний розбір змін.

Кабмін затвердив Концепцію національної системи стратегічного планування, вказавши, що «на загальнодержавному рівні відсутня ефективна система цілевизначення»

Кабмін доручив собі розробити законопроект щодо розбудови національної системи стратегічного планування до червня 2026 року.

Кабмін пропонує Раді ухвалити Національну програму інформатизації — але там немає згадок про розвиток електронного суду

Кабмін «забув» про ДСА та про Єдину судову інформаційно-комунікаційну систему в поданому до Ради проекті Національної програми інформатизації.

Контакти

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Іван Войтович
    Іван Войтович
    заступник голович Херсонського окружного адміністративного суду