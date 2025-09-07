24-летний водитель на скорости вылетел на встречную полосу — подробности смертельного ДТП на Харьковском шоссе в Киеве

Сам водитель и его 45-летний пассажир погибли на месте.

Как мы писали, в Дарницком районе Киева на Харьковском шоссе произошло смертельное ДТП, в результате которого два человека погибли.

В полиции Киева отметили, что около 17:00 24-летний водитель за рулем Audi превысил скорость и выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем Nissan.

Авария произошла на Харьковском шоссе.

В результате ДТП пострадали водитель и пассажирка Nissan — 59 и 47 лет, а также 22-летний пешеход, оказавшийся рядом с местом столкновения. Все трое получили травмы разной степени тяжести и были доставлены в больницу.

Сам водитель Audi и 45-летний пассажир этого транспортного средства погибли на месте происшествия.

