В Верховном Суде напомнили, что ожидают от ВККС объявления нового конкурса в кассационные суды

В Верховном Суде сообщили, что все же ожидают от Высшей квалификационной комиссии судей объявления конкурса на должности судей кассационных судов ВС.
Как отметил 9 сентября председатель Верховного Суда Станислав Кравченко, после завершения конкурса на должности судей апелляционных судов, а также отбора на должности судей местных судов, в Верховном Суде рассчитывают на объявление конкурса в кассационные суды ВС.
Как добавил председатель ВС, уже четверть должностей судей Верховного Суда являются вакантными, в то время как в кассационные суды ежегодно поступает около 90 тыс. дел.
Напомним, что полномочия действующего состава ВККС истекают в июне 2027 года.
Вместе с тем, Верховный Суд в 2019-2025 годах по разным причинам «потерял» уже 51 судью. Кроме того, двое судей Верховного Суда откомандированы в состав Высшего совета правосудия.
Таким образом, в составе четырех кассационных судов ВС и Большой Палаты ВС сейчас осуществляют правосудие менее 150 судей.
Автор Вячеслав Хрипун
