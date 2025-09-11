Практика судов
В Верховном Суде напомнили, что ожидают от ВККС объявления нового конкурса в кассационные суды

13:15, 11 сентября 2025
В 2019-2025 годах Верховный Суд по разным причинам «потерял» уже 51 судью.
В Верховном Суде сообщили, что все же ожидают от Высшей квалификационной комиссии судей объявления конкурса на должности судей кассационных судов ВС. 

Как отметил 9 сентября председатель Верховного Суда Станислав Кравченко, после завершения конкурса на должности судей апелляционных судов, а также отбора на должности судей местных судов, в Верховном Суде рассчитывают на объявление конкурса в кассационные суды ВС. 

Как добавил председатель ВС, уже четверть должностей судей Верховного Суда являются вакантными, в то время как в кассационные суды ежегодно поступает около 90 тыс. дел. 

Напомним, что полномочия действующего состава ВККС истекают в июне 2027 года. 

Вместе с тем, Верховный Суд в 2019-2025 годах по разным причинам «потерял» уже 51 судью. Кроме того, двое судей Верховного Суда откомандированы в состав Высшего совета правосудия. 

Таким образом, в составе четырех кассационных судов ВС и Большой Палаты ВС сейчас осуществляют правосудие менее 150 судей.

Автор Вячеслав Хрипун

судья ВККС Верховный Суд кассационный суд

