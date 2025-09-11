В Верховном Суде напомнили, что ожидают от ВККС объявления нового конкурса в кассационные суды

В 2019-2025 годах Верховный Суд по разным причинам «потерял» уже 51 судью.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Верховном Суде сообщили, что все же ожидают от Высшей квалификационной комиссии судей объявления конкурса на должности судей кассационных судов ВС.

Как отметил 9 сентября председатель Верховного Суда Станислав Кравченко, после завершения конкурса на должности судей апелляционных судов, а также отбора на должности судей местных судов, в Верховном Суде рассчитывают на объявление конкурса в кассационные суды ВС.

Как добавил председатель ВС, уже четверть должностей судей Верховного Суда являются вакантными, в то время как в кассационные суды ежегодно поступает около 90 тыс. дел.

Напомним, что полномочия действующего состава ВККС истекают в июне 2027 года.

Вместе с тем, Верховный Суд в 2019-2025 годах по разным причинам «потерял» уже 51 судью. Кроме того, двое судей Верховного Суда откомандированы в состав Высшего совета правосудия.

Таким образом, в составе четырех кассационных судов ВС и Большой Палаты ВС сейчас осуществляют правосудие менее 150 судей.

Автор Вячеслав Хрипун

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.