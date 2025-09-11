У Верховному Суді нагадали, що очікують від ВККС оголошення нового конкурсу до касаційних судів

У 2019-2025 роках Верховний Суд з різних причин «втратив» вже 51 суддю.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У Верховному Суді повідомили, що все ж таки очікують від Вищої кваліфікаційної комісії суддів оголошення конкурсу на посади суддів касаційних судів ВС.

Як зазначив 9 вересня голова Верховного Суду Станіслав Кравченко, після завершення конкурсу на посади суддів апеляційних судів, а також добору на посади суддів місцевих судів, у Верховному Суді розраховують на оголошення конкурсу до касаційних судів ВС.

Як додав голова ВС, вже чверть посад суддів Верховного Суду наразі є вакантними, тоді як до касаційних судів щороку надходить близько 90 тис. справ.

Нагадаємо, що повноваження діючого складу ВККС закінчуються у червні 2027 року.

Разом з тим, Верховний Суд у 2019-2025 роках з різних причин «втратив» вже 51 суддю. Крім того, двоє суддів Верховного Суду відряджені до складу Вищої ради правосуддя.

Таким чином, у складі чотирьох касаційних судів ВС та Великої Палати ВС наразі здійснюють правосуддя менше 150 суддів.

Автор: В’ячеслав Хрипун

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.