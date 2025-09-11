Практика судов
Во Франции вспыхнули масштабные протесты, на улицы вышли более 100 тысяч человек — фото и видео

08:49, 11 сентября 2025
Митингующие выступают против бюджетных предложений Эммануэля Макрона и нового премьера Себастьяна Лекорню.
Во Франции в первый день Себастьяна Лекорню на посту премьер-министра начались масштабные митинги против бюджетной политики властей. В целом на улицы вышло до 100 тысяч человек, пишет издание Le Monde.

Митингующие выступают против предложений президента Эммануэля Макрона относительно сокращений бюджета. Люди на улицах считают, что новый премьер Себастьян Лекорню продолжит политику предшественника. Всего на улицы вышли более 175 тысяч человек.

По данным СМИ, во Франции задержали более 300 человек, из них 199 — в Париже.

В Лионе протестующие захватили вокзал, в Нанте и Бордо — поджигали мусорные баки и громили витрины.

Франция

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Студенты колледжей, которые начали обучение после 25 лет, и студенты с академотпусками могут потерять право на отсрочку – комитет согласовал законопроект

Комитет по нацбезопасности указал, что принятие законопроекта будет способствовать тому, чтобы получение образования не использовали как способ уклонения от мобилизации.

Государственная судебная администрация проверит всех военнообязанных в аппаратах судов и ситуацию с их «бронированием»

Проверка военнообязанных в судах и в органах судебной власти продлится с сентября по декабрь.

Продолжение ограничения размера судейского вознаграждения недопустимо и представляет угрозу для эффективного функционирования судов и Высшего антикоррупционного суда — ВАКС

Высший антикоррупционный суд «восстал» против расчета должностного оклада судей исходя из прожиточного минимума в 2 102 гривны – это не соответствует финансовым реалиям сегодняшнего дня.

На создание двух новых спецсудов СОАС и СААС выделят 1,7 млн грн — Президент подписал изменения в бюджет

Основная задача СОАС и СААС будет заключаться в том, чтобы рассматривать жалобы на различные конкурсные отборы глав государственных органов, которые проводятся при решающей роли международных экспертов – в частности, конкурсов на директоров НАБУ и БЭБ, глав САП, НАПК, АРМА.

Правительство внесло в Раду законопроект об отмене актов выполненных работ — экономию бизнеса оценивают в 20 млрд грн в год

Акты выполненных работ существуют только в странах постсоветского пространства.

