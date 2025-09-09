Макрон назначил нового премьер-министра Франции Себастьяна Лекорню

Себастьяна Лекорню проведет консультации для формирования правительства.

Президент Франции Эмманюэль Макрон назначил министра обороны Себастьяна Лекорню новым премьер-министром страны. Об этом сообщила пресс-служба Елисейского дворца, пишет Le Figaro.

Лекорню стал седьмым премьер-министром за время президентства Макрона, которое началось в 2017 году, и пятым за последние три года. По информации Елисейского дворца, Макрон поручил Лекорню провести консультации с политическими силами, представленными в парламенте Франции, чтобы обеспечить принятие государственного бюджета и достичь договоренностей, необходимых для принятия ключевых решений в ближайшие месяцы.

В пресс-службе отметили, что только после завершения этих межпартийных переговоров Себастьен Лекорню предложит президенту состав нового правительства.

