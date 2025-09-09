Макрон призначив нового прем’єр-міністра Франції Себастьєна Лекорню

Себастьєна Лекорню проведе консультації для формування уряду.

Президент Франції Емманюель Макрон призначив міністра оборони Себастьєна Лекорню новим прем’єр-міністром країни. Про це повідомила пресслужба Єлисейського палацу, пише Le Figaro.

Лекорню став сьомим прем’єр-міністром за час президентства Макрона, яке розпочалося у 2017 році, і п’ятим за останні три роки. За інформацією Єлисейського палацу, Макрон доручив Лекорню провести консультації з політичними силами, представленими в парламенті Франції, щоб забезпечити ухвалення державного бюджету та досягти домовленостей, необхідних для прийняття ключових рішень у найближчі місяці.

У пресслужбі зазначили, що лише після завершення цих міжпартійних переговорів Себастьєн Лекорню запропонує президенту склад нового уряду.

