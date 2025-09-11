У Франції спалахнули масштабні протести, на вулиці вийшли понад 100 тисяч людей — фото та відео

Мітингувальники виступають проти бюджетних пропозицій Еммануеля Макрона та нового прем’єра Себастьяна Лекорню.

У Франції у перший день Себастьяна Лекорню на посаді прем'єр-міністра розпочалися масштабні мітинги проти бюджетної політики влади. Загалом на вулиці вийшло до 100 тисяч людей, пише видання Le Monde.

Мітингувальники виступають проти пропозицій президента Еммануеля Макрона щодо скорочень бюджету. Люди на вулицях вважають, що новий премʼєр Себастьян Лекорню продовжить політику попередника. Загалом на вулиці вийшли понад 175 тисяч людей.

За даними ЗМІ, у Франції затримали понад 300 осіб, з них 199 – у Парижі.

У Ліоні протестувальники захопили вокзал, у Нанті та Бордо – підпалювали смітники й трощили вітрини.

