Украинцам напомнили нюансы перемещения валютных ценностей за пределы страны

Физические лица могут перемещать через таможенную границу Украины наличную валюту и банковские металлы в сумме/стоимости, не превышающей в эквиваленте 10 000 евро, без письменного декларирования таможенному органу. Об этом напомнила Государственная таможенная служба.
Письменное декларирование является обязательным в таких случаях:
Законодательство Украины не устанавливает верхнего предела суммы или стоимости валютных ценностей, которые физическое лицо может вывозить за границу.
Для резидентов Украины, которые вывозят или пересылают валютные ценности на сумму, превышающую эквивалент 10 000 евро, необходимо приложить к таможенной декларации документы, подтверждающие:
Документы, подтверждающие снятие наличности с банковских счетов для ее вывоза, остаются действительными в течение 90 календарных дней со дня снятия средств.
Согласно разъяснению Национального банка Украины, право вывозить наличность в сумме, превышающей 10 000 евро, имеет исключительно владелец банковского счета. Даже если наличность со счета снял другое лицо по доверенности, оно не имеет права перемещать эти средства за пределы Украины.
Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.