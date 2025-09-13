Украинцам напомнили нюансы перемещения валютных ценностей за пределы страны

Письменное декларирование является обязательным в случае, когда лицо перемещает валюту и банковские металлы на сумму, равную или превышающую эквивалент 10 000 евро.

Фото: dialog.ua

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Физические лица могут перемещать через таможенную границу Украины наличную валюту и банковские металлы в сумме/стоимости, не превышающей в эквиваленте 10 000 евро, без письменного декларирования таможенному органу. Об этом напомнила Государственная таможенная служба.

Письменное декларирование является обязательным в таких случаях:

перемещаете валюту Украины, иностранную валюту и банковские металлы на сумму, равную или превышающую эквивалент 10 000 евро;

осуществляете вывоз за пределы таможенной территории Украины платежных документов и ценных бумаг (акций, облигаций, купонов к ним, векселей, долговых расписок, других финансовых и банковских документов), выраженных в валюте Украины, в иностранной валюте или банковских металлах, суммарная фактурная стоимость которых превышает эквивалент 10 000 евро.

Законодательство Украины не устанавливает верхнего предела суммы или стоимости валютных ценностей, которые физическое лицо может вывозить за границу.

Для резидентов Украины, которые вывозят или пересылают валютные ценности на сумму, превышающую эквивалент 10 000 евро, необходимо приложить к таможенной декларации документы, подтверждающие:

снятие этим физическим лицом наличности со своих счетов в банках и квитанции о проведении валютно-обменной операции с этой наличностью (в случае осуществления такой операции) исключительно на ту сумму, которая превышает на день вывоза/пересылки в эквиваленте 10 000 евро;

приобретение этим лицом банковских металлов в банках и/или Национальном банке исключительно на ту сумму, которая превышает на день вывоза/пересылки в эквиваленте 10 000 евро.

Документы, подтверждающие снятие наличности с банковских счетов для ее вывоза, остаются действительными в течение 90 календарных дней со дня снятия средств.

Согласно разъяснению Национального банка Украины, право вывозить наличность в сумме, превышающей 10 000 евро, имеет исключительно владелец банковского счета. Даже если наличность со счета снял другое лицо по доверенности, оно не имеет права перемещать эти средства за пределы Украины.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.