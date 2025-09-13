Практика судів
Українцям нагадали нюанси переміщення валютних цінностей за межі країни

08:48, 13 вересня 2025
Письмове декларування є обов’язковим у випадку, коли особа переміщує валюту та банківські метали у сумі, що дорівнює або перевищує еквівалент 10000 євро.
Українцям нагадали нюанси переміщення валютних цінностей за межі країни
Фото: dialog.ua
Фізичні особи можуть переміщувати через митний кордон України готівкову валюту і банківські метали у сумі/вартістю, що не перевищує в еквіваленті 10000 євро, без письмового декларування митному органу. Про це нагадала Державна митна служба.

Письмове декларування є обов’язковим у таких випадках:

- переміщуєте валюту України, іноземну валюту та банківські метали у сумі, що дорівнює або перевищує еквівалент 10000 євро;

- здійснюєте вивезення за межі митної території України платіжних документів та цінних паперів (акцій, облігацій, купонів до них, векселів, боргових розписок, інших фінансових та банківських документів), виражених у валюті України, в іноземній валюті або банківських металах, сумарна фактурна вартість яких перевищує еквівалент 10000 євро.

Законодавство України не встановлює верхньої межі суми чи вартості валютних цінностей, які фізична особа може вивозити за кордон.

Для резидентів України, які вивозять або пересилають валютні цінності на суму, що перевищує еквівалент 10 000 євро, необхідно додати до митної декларації документи, що підтверджують:

- зняття цією фізичною особою готівки з власних рахунків у банках і квитанції про здійснення валютно-обмінної операції з цією готівкою (у разі здійснення такої операції) виключно на ту суму, що перевищує на день вивезення/пересилання в еквіваленті 10000 євро;

- придбання цією особою банківських металів у банках та/або Національному банку виключно на ту суму, що перевищує на день вивезення/пересилання в еквіваленті 10000 євро.

Документи, які підтверджують зняття готівки з банківських рахунків для її вивезення, залишаються дійсними протягом 90 календарних днів із дати зняття коштів.

Згідно з роз’ясненням Національного банку України, право вивозити готівку в сумі, що перевищує 10 000 євро, має виключно власник банківського рахунку. Навіть якщо готівку з рахунку зняла інша особа за довіреністю, вона не має права переміщувати ці кошти за межі України.

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
