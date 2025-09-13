Свириденко встретилась с принцем Гарри в Киеве: показала последствия обстрела Кабмина

Юлия Свириденко поблагодарила принца за поддержку украинских военных и подчеркнула, что Украина мечтает провести Invictus Games у себя.

Премьер-министр Юлия Свириденко рассказала о встрече с принцем Гарри, который приехал в Украину с неанонсированным визитом.

Она показала ему последствия попадания российской ракеты «Искандер» в здание Правительства и рассказала об усилиях по реабилитации и восстановлению ветеранов.

Свириденко поблагодарила принца за его вклад в поддержку украинских военных, в частности через «Игры Несломленных», которые он основал в 2014 году. Украина участвует в этих международных спортивных соревнованиях для ветеранов с 2017 года, и нынешняя сборная была рекордной — 35 участников.

«Теперь наша мечта — Invictus Games должны дойти и до Украины. У нас есть для этого все возможности. Тем более несокрушимость — это синоним украинского духа. И ее каждый день демонстрируют наши защитники и защитницы», — подчеркнула Свириденко.

