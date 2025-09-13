Свириденко зустрілася з принцом Гаррі у Києві: показала наслідки обстрілу Кабміну

Юлія Свириденко подякувала принцу за підтримку українських військових і наголосила, що Україна мріє провести Invictus Games у себе.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Прем’єр-міністр Юлія Свириденко розповіла про зустріч із принцом Гаррі, який приїхав в Україну з неанонсованим візитом.

Вона показала йому наслідки влучання російської ракети «Іскандер» у будівлю Уряду та розповіла про зусилля щодо реабілітації та відновлення ветеранів.

Свириденко подякувала принцу за його внесок у підтримку українських військових, зокрема через «Ігри Нескорених», які він заснував у 2014 році. Україна бере участь у цих міжнародних спортивних змаганнях для ветеранів із 2017 року, і цьогорічна збірна була рекордною — 35 учасників.

«Тепер наша мрія — Invictus Games мають доїхати і до України. У нас є для цього всі можливості. Тим більше нескореність — це синонім українського духу. І її щодня демонструють наші захисники і захисниці», — наголосила Свириденко.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.