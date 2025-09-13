США предлагают G7 конфисковать замороженные активы РФ и ввести тарифы против Китая и Индии

По данным Bloomberg, Вашингтон предлагает вторичные тарифы в 50–100% на Китай и Индию за покупку российской нефти.

США предлагают странам «Большой семерки» создать механизм для конфискации замороженных российских активов и ввести новые ограничения на энергетический сектор РФ.

По данным Bloomberg, Вашингтон настаивает на введении вторичных тарифов в размере 50–100% на Китай и Индию за закупки российской нефти, чтобы заставить Кремль прекратить войну против Украины. Президент Дональд Трамп предупредил, что его «терпение к Путину быстро иссякает» и пригрозил новыми санкциями против банковской сферы, нефти и торговли.

В США также предлагают использовать или изъять около 300 миллиардов долларов замороженных активов Москвы, большинство из которых находится в Европе, для финансирования обороны Украины.

Канада, председательствующая в G-7, уже созвала министров финансов на внеочередную встречу, чтобы обсудить дальнейшие шаги по усилению давления на Россию. Министр финансов США Скотт Бессент подтвердил, что союзники должны рассмотреть идею конфискации российских активов и присоединиться к тарифным мерам.

Предложение США также предусматривает санкции против «теневого флота» российских танкеров, компании «Роснефть», морских страховых услуг, а также организаций, поддерживающих военную промышленность РФ.

Переговоры в G-7 проходят параллельно с работой ЕС над 19-м пакетом санкций, который планируют распространить на новые банки и нефтяную торговлю России.

