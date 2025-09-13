Практика судів
США пропонують G7 конфіскувати заморожені активи РФ та ввести тарифи проти Китаю та Індії

10:01, 13 вересня 2025
За даними Bloomberg, Вашингтон пропонує вторинні тарифи у 50–100% на Китай та Індію за закупівлю російської нафти.
США пропонують країнам «Великої сімки» створити механізм для конфіскації заморожених російських активів та запровадити нові обмеження на енергетичний сектор РФ.

За даними Bloomberg, Вашингтон наполягає на введенні вторинних тарифів у розмірі 50–100% на Китай та Індію за закупівлі російської нафти, аби змусити Кремль припинити війну проти України. Президент Дональд Трамп попередив, що його «терпіння до Путіна швидко вичерпується» і пригрозив новими санкціями проти банківської сфери, нафти та торгівлі.

У США також пропонують використати або вилучити близько 300 мільярдів доларів заморожених активів Москви, більшість із яких перебуває у Європі, для фінансування оборони України.

Канада, яка головує в G-7, вже скликала міністрів фінансів на позачергову зустріч, щоб обговорити подальші кроки для посилення тиску на Росію. Міністр фінансів США Скотт Бессент підтвердив, що союзники повинні розглянути ідею конфіскації російських активів та приєднатися до тарифних заходів.

Пропозиція США також передбачає санкції проти «тіньового флоту» російських танкерів, компанії «Роснефть», морських страхових послуг, а також організацій, що підтримують військову промисловість РФ.

Переговори в G-7 відбуваються паралельно з роботою ЄС над 19-м пакетом санкцій, який планують поширити на нові банки та нафтову торгівлю Росії.

