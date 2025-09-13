Какие документы подать, чтобы получить помощь ребенку в случае неуплаты алиментов одним из родителей — список

Для получения государственной помощи ребенку необходимо подать заявление, к которому прилагается ряд документов.

Главное управление Пенсионного фонда Украины в Запорожской области напомнило, какие документы подать, чтобы получить государственную помощь ребенку в случае неуплаты алиментов одним из родителей.

Отмечается, что для получения помощи необходимо подать заявление, к которому прилагаются:

копия свидетельства о рождении ребенка;

декларация о доходах и имущественном состоянии лиц, которые обратились за назначением помощи;

справка о доходах, в случае указания в декларации доходов, информация о которых отсутствует в государственных реестрах. (Формы заявления и декларации утверждены постановлением Кабинета Министров Украины от 25.06.2025 № 765 «Некоторые вопросы назначения и выплаты государственных социальных пособий, социальных стипендий органами Пенсионного фонда Украины»).

Дополнительно предоставляются другие документы, которые определяют право на получение временной помощи:

заявление в произвольной форме, в котором указываются сведения, позволяющие идентифицировать одного из родителей, обязанного выплачивать алименты;

копия решения суда о взыскании с одного из родителей алиментов на ребенка (в случае отсутствия сведений о взыскании с одного из родителей алиментов на ребенка в Едином государственном реестре судебных решений);

справка соответствующего учреждения о проведении в отношении одного из родителей уголовного производства или о его пребывании на принудительном лечении, в местах лишения свободы, признании его в установленном порядке недееспособным, а также пребывании на срочной военной службе;

сообщение органа внутренних дел о том, что место жительства (пребывания) одного из родителей ребенка не установлено.

