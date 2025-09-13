Практика судів
Які документи подати щоб отримати допомогу дитині у випадку несплати аліментів одним з батьків — список

09:24, 13 вересня 2025
Для отримання державної допомоги дитині потрібно подати заяву, до якої додається низка документів.
Головне управління Пенсійного фонду України в Запорізькій області нагадало, які документи подати щоб отримати державну допомогу дитині у випадку несплати аліментів одним з батьків

Зазначається, що для отримання допомоги потрібно подати заяву, до якої додаються:

  • копія свідоцтва про народження дитини;
  • декларація про доходи та майновий стан осіб, які звернулися за призначенням допомоги;
  • довідка про доходи, у разі зазначення в декларації доходів, інформація про які відсутня в державних реєстрах. (Форми заяви та декларації затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 25.06.2025 № 765 “Деякі питання призначення та виплати державних соціальних допомог, соціальних стипендій органами Пенсійного фонду України).

Додатково надаються інші документи, які визначають право на отримання тимчасової допомоги:

  • заява у довільній формі, у якій зазначаються відомості, що дають змогу ідентифікувати одного з батьків, який має сплачувати аліменти;
  • копія рішення суду про стягнення з одного з батьків аліментів на дитину (у разі відсутності відомостей про стягнення з одного з батьків аліментів на дитину в Єдиному державному реєстрі судових рішень);
  • довідка відповідної установи про здійснення стосовно одного з батьків кримінального провадження або про його перебування на примусовому лікуванні, у місцях позбавлення волі, визнання його в установленому порядку недієздатним, а також перебування на строковій військовій службі;
  • повідомлення органу внутрішніх справ про те, що місце проживання (перебування) одного з батьків дитини не встановлено.

