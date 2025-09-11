Практика судов
Обсудили закупку Patriot и мирные усилия — Зеленский встретился с Китом Келлогом, видео

21:04, 11 сентября 2025
Владимир Зеленский провел переговоры с прибывшим в Киев Китом Келлогом.
Президент Владимир Зеленский и спецпредставитель президента США Кит Келлог провели переговоры в Киеве. Стороны обсудили ключевые направления сотрудничества для достижения мира и обеспечения безопасности Украины.

Зеленский сообщил, что в рамках инициативы PURL речь шла об отдельных проектах, касающихся финансирования производства и закупки систем Patriot. Кроме того, Украина предложила США заключить сильные двусторонние соглашения по совместному производству дронов и другого вооружения.

"Предметно обсудили давление на россиян и то, что можем сделать вместе с партнерами в тарифно-санкционной политике, чтобы как можно скорее была возможность встретиться на уровне лидеров и закончить эту войну. Трехсторонний формат лидеров, безусловно, наиболее эффективен.

Обсудили также возвращение похищенных украинских детей, международное сотрудничество на этом треке, условия, в которых находятся наши дети», – рассказал Зеленский.

Зеленский подчеркнул, что следующим этапом должна стать встреча на уровне лидеров по обсуждению путей завершения войны.

Также Зеленский выразил соболезнования в связи с убийством Чарли Кирка.

