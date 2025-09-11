Практика судів
Обговорили закупівлю Patriot і мирні зусилля — Зеленський зустрівся з Кітом Келлогом, відео

21:04, 11 вересня 2025
Володимир Зеленський провів переговори з Кітом Келлогом, який прибув до Києва.
Обговорили закупівлю Patriot і мирні зусилля — Зеленський зустрівся з Кітом Келлогом, відео
Президент Володимир Зеленський та спецпредставник президента США Кіт Келлог провели переговори у Києві. Сторони обговорили ключові напрями співпраці для досягнення миру та гарантування безпеки України.

Зеленський повідомив, що у межах ініціативи PURL йшлося про окремі проекти, які стосуються фінансування виробництва та закупівлі систем Patriot. Окрім того, Україна запропонувала США укласти сильні двосторонні угоди щодо спільного виробництва дронів та іншого озброєння.

"Предметно обговорили тиск на росіян і те, що можемо зробити разом із партнерами в тарифно-санкційній політиці, щоб якомога швидше була можливість зустрітися на рівні лідерів і закінчити цю війну. Тристоронній формат лідерів, безперечно, найбільш ефективний.

Обговорили також повернення викрадених українських дітей, міжнародну співпрацю на цьому треку, умови, в яких перебувають наші діти", - розповів Зеленський.

Зеленський підкреслив, що наступним етапом має стати зустріч на рівні лідерів для обговорення шляхів завершення війни.

Також Зеленський висловив співчуття у зв’язку із жахливим убивством Чарлі Кірка. 

