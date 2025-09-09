Министр здравоохранения Швеции во время прямого эфира потеряла сознание – видео

Аида Ланн объяснила инцидент резким падением уровня сахара в крови.

Министр здравоохранения Швеции Аида Ланн потеряла сознание во время прямого эфира на пресс-конференции, упав вместе с трибуной. Инцидент произошел во время ее представления на должности. Об этом сообщило издание TMZ.

По словам Ланн, причиной обморока стало резкое снижение уровня сахара в крови. После инцидента на сцене премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон и другие политики, а также представители прессы, немедленно бросились на помощь. Ланн, которая выглядела без сознания после падения вместе с полупрозрачной трибуной, получила оперативную помощь от правительственной охраны.

Впоследствии министр вернулась на сцену пресс-конференции и объяснила, что эпизод был вызван резким падением уровня сахара в крови. По информации местных СМИ, Ланн быстро пришла в себя после оказания первой помощи и продолжила участие в мероприятии.

