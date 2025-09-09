Міністерка охорони здоров’я Швеції під час прямого ефіру втратила свідомість – відео

Аїда Ланн пояснила інцидент різким падінням рівня цукру в крові.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Міністерка охорони здоров’я Швеції Аїда Ланн втратила свідомість під час прямого ефіру на прес-конференції, впавши разом із трибуною. Інцидент відбувся під час її представлення на посаді. Про це повідомило видання TMZ.

За словами Ланн, причиною непритомності стало різке зниження рівня цукру в крові. Після інциденту на сцені прем’єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон та інші політики, а також представники преси, негайно кинулися на допомогу. Ланн, яка виглядала непритомною після падіння разом із напівпрозорою трибуною, отримала оперативну допомогу від урядової охорони.

Згодом міністерка повернулася на сцену прес-конференції та пояснила, що епізод був спричинений різким падінням рівня цукру в крові. За інформацією місцевих ЗМІ, Ланн швидко оговталася після надання першої допомоги та продовжила участь у заході.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.