В Австралії футбольне поле закрили на місяць через гніздо агресивного птаха, фото

22:36, 8 вересня 2025
Влада Австралії поставила на паузу футбол через птаха, який відклaв яйце просто на центральній лінії поля.
В Австралії футбольне поле закрили через дикого птаха, який відклaв яйце просто на центральній лінії поля.

Так, у спортивному комплексі Jerrabomberra Regional Sports Complex неподалік Канберри матчі призупинили щонайменше на місяць.

Йдеться про чубатого пловера — охоронюваного австралійського птаха, відомого агресивною поведінкою, особливо під час захисту потомства.

Спершу Служба національних парків і дикої природи Нового Південного Уельсу (NPWS) порадила не чіпати кладку, тому поле довелося закрити. Матчі вихідними перенесли на інші майданчики.

Тепер команда зможе повернутися на стадіон лише після того, як яйця вилупляться, або ж коли влада отримає дозвіл на їхнє поступове переміщення.

Як пояснили в регіональній раді Квінбіян-Палерaнг, NPWS видала спеціальну ліцензію, що дозволяє переносити гніздо невеликими відстанями.

«Ми стежимо за гніздом щодня. Якщо бачимо, що батьки не рухаються разом із ним, кладку повертають на попереднє місце», — повідомив представник ради.

Завдання ускладнилося після того, як птах відклав ще два яйця. Водночас чиновники запевняють: ігри, заплановані на цих вихідних, мають відбутися без змін, а фінальні матчі не постраждають.

Чубаті пловери живуть по всій Австралії, найчастіше — у відкритих трав’янистих місцевостях біля водойм. Вони полюбляють гніздитися на відкритих просторах, зокрема спортивних полях чи навіть дахах будівель, адже так легше стежити за хижаками. Ці птахи активно захищають свої яйця та можуть атакувати людей чи тварин, які підходять надто близько.

