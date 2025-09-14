Практика судів
Україна потребує $120 мільярдів на оборону в 2026 році і може покрити лише половину витрат – Підласа

12:41, 14 вересня 2025
Держбюджет покриє лише половину витрат, решта – за підтримки партнерів.
Фото: Roksolana Pidlasa
Для забезпечення оборонних потреб у 2026 році Україні необхідно щонайменше 120 мільярдів доларів, із яких державний бюджет зможе профінансувати лише половину. Про це заявила голова бюджетного комітету Верховної Ради Роксолана Підласа.

«Оборона вартує величезних фінансових ресурсів нашій країні. І ця ціна зростає. Рівно рік тому я стояла в цій залі і я сказала вам, що 1 день війни коштує українському бюджету $140 млн. Зараз війна коштує $172 млн кожного дня», – зазначила Підласа. За її словами, ці витрати включають не лише зарплати військовослужбовців, закупівлю зброї та боєприпасів, але й фінансову підтримку поранених, зниклих безвісти та сімей загиблих захисників.

Україна витрачає 31% свого ВВП на оборону, що є найвищим показником у світі. Попри це, країна покриває ці витрати власними доходами та внутрішніми запозиченнями. Підласа підкреслила, що Росія зруйнувала 11 років економічного зростання України, але навіть після повномасштабного вторгнення країна змогла відновити довоєнний рівень ВВП у 2021 та 2024 роках. «Я кажу вам все це, щоб донести одну просту річ: Україна сильна і стійка, але їй потрібна допомога», – додала вона.

За оцінками, Росія у 2024 році витратила на війну проти України $150 мільярдів, і Україна не може зрівнятися з цією сумою самостійно. Для забезпечення $120 мільярдів на оборону у 2026 році планується залучити $60 мільярдів із державного бюджету та ще $60 мільярдів через міжнародну військову підтримку, зокрема через платформу «Рамштайн», PURL, Данську модель та інші ініціативи. Ця мета є амбітною як для України, так і для її партнерів.

Підласа запропонувала розглянути механізми прямої бюджетної підтримки від країн-партнерів для фінансування оборонних витрат. Наразі лише Велика Британія дозволяє використовувати свої внески до українського бюджету на військові закупівлі. Вона закликала ЄС та інші країни долучитися до цієї практики, зокрема через використання заморожених російських активів. Ідея «Репараційного кредиту», запропонована президенткою Єврокомісії, або інші подібні плани можуть допомогти покрити потреби України, що, на думку Підласи, буде політично прийнятнішим, ніж використання коштів платників податків ЄС.

