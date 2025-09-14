Практика судов
Украина нуждается в $120 миллиардах на оборону в 2026 году и может покрыть только половину расходов – Подласа

12:41, 14 сентября 2025
Госбюджет покроет только половину расходов, остальное – при поддержке партнеров.
Фото: Roksolana Pidlasa
Для обеспечения оборонных нужд в 2026 году Украине необходимо не менее 120 миллиардов долларов, из которых государственный бюджет сможет профинансировать только половину. Об этом заявила председатель бюджетного комитета Верховной Рады Роксолана Подласа.

«Оборона стоит огромных финансовых ресурсов нашей стране. И эта цена растет. Ровно год назад я стояла в этом зале и сказала вам, что 1 день войны стоит украинскому бюджету $140 млн. Сейчас война стоит $172 млн каждый день», – отметила Пидласа. По ее словам, эти расходы включают не только зарплаты военнослужащих, закупку оружия и боеприпасов, но и финансовую поддержку раненых, пропавших без вести и семей погибших защитников.

Украина тратит 31% своего ВВП на оборону, что является самым высоким показателем в мире. Несмотря на это, страна покрывает эти расходы собственными доходами и внутренними заимствованиями. Подласа подчеркнула, что Россия разрушила 11 лет экономического роста Украины, но даже после полномасштабного вторжения страна смогла восстановить довоенный уровень ВВП в 2021 и 2024 годах. «Я говорю вам все это, чтобы донести одну простую вещь: Украина сильна и устойчива, но ей нужна помощь», — добавила она.

По оценкам, Россия в 2024 году потратила на войну против Украины $150 миллиардов, и Украина не может сравниться с этой суммой самостоятельно. Для обеспечения $120 миллиардов на оборону в 2026 году планируется привлечь $60 миллиардов из государственного бюджета и еще $60 миллиардов через международную военную поддержку, в частности через платформу «Рамштайн», PURL, Датскую модель и другие инициативы. Эта цель является амбициозной как для Украины, так и для ее партнеров.

Подласа предложила рассмотреть механизмы прямой бюджетной поддержки от стран-партнеров для финансирования оборонных расходов. Сейчас только Великобритания позволяет использовать свои взносы в украинский бюджет на военные закупки. Она призвала ЕС и другие страны присоединиться к этой практике, в частности через использование замороженных российских активов. Идея «Репарационного кредита», предложенная президентом Еврокомиссии, или другие подобные планы могут помочь покрыть потребности Украины, что, по мнению Подласы, будет политически более приемлемым, чем использование средств налогоплательщиков ЕС.

деньги оборона

